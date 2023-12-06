Якщо українці не згадають, що йде війна, ми можемо втратити країну – командир взводу

Якщо більшість українців не згадають, що йде війна, ми можемо втратити країну. Про це в інтерв’ю «Радіо Свобода» сказав командир взводу БПЛА 59-ї окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка Андрій Серган, передає НСН. На думку військового, дуже багато людей в Україні перестали розуміти, що триває війна.

Проблем дуже багато. А потім ми вже маємо наслідки. І Авдіївка — це наслідок. Коли ми наведемо порядок у всіх структурах, зокрема, поборемо корупцію, і будемо розуміти, що у нас йде війна, бо дуже багато вже перестали розуміти, що триває війна і ми можемо втратити країну, — сказав він

Андрій Серган наголосив, що втрата країни – це особисті втрати для кожного. А саме: втрата бізнесу, квартири, будинку. Кожен має розуміти: він втрачає все у разі нашої поразки.

А люди цього не розуміють. Таке, враження, що вони думають: та там і без мене впораються. Там не впораються без вас! Без ваших донатів, без вашої допомоги, без людських ресурсів, без боротьби з корупцією ми не впораємося!, — сказав військовий

Чи потрібно триматися за Авдіївку?

Військовий наголошує, що, на його думку, зараз не потрібно чіплятися за конкретні населені пункти. А треба думати, як не втратити усю країну.

У нас проблема не Бахмуті чи Авдіївці, у нас питання в загрозі існування для усієї країни. Бої йдуть по всій лінії фронту і тому, на мій погляд, нагнітати саме «Авдіївка, Авдіївка, Авдіївка» – це дуже погано, тому що ми примушуємо владу командувати військовими, а військові тоді можуть робити помилки через недолуге керування, – каже командир

Він нагадав, що ще наприкінці літа 2022 року Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний перерахував, які заходи необхідні для проведення успішної ведення воєнної кампанії у 2023 році.

А саме, на даному етапі потрібно готувати другу, третю лінію оборони. Основна задача – це не Бахмут, не Авдіївка, а збереження всієї країни

Потрібно заливати бетон, будувати серйозні фортифікаційні споруди, потрібно готувати мінні поля, щоб, не дай Боже, навіть якщо буде прорив або втрата Авдіївки чи ще щось таке, то щоб ми були готові. Щоб ми зайняли пануючі висоти і зайняли їх уже окопаними, і зайняли їх вже облаштованими, і щоб там були закопані контейнери. І повторюся, головне, щоб там був бетон, щоб нас звідти вже не можна було ніякими силами видовбати, щоб була налагоджена логістика і все інше, – пояснює Серган

При цьому він додав, що, якщо ідея командування – заманити, зокрема, в Авдієвку, максимальну кількість живої сили супротивник, як це було в Бахматі, і знищити максимальну кількість ворога, то це хороший план.

Але чіплятися за населені пункти, тому що медіа говорять постійно «Авдіївка, Авдіївка, Авдіївка»… Якщо відбувається нагнітання у ЗМІ, то як наслідок, можуть бути недолугі накази тримати місто до останнього бійця. А цього, чесно кажучи, не хотілося б, – каже військовий

На його думку, зараз ЗСУ потрібно переходити в глуху оборону.

У нас вже був же контрнаступ, про який прокричали по всіх ефірах, і ми знаємо, що з цим контрнаступом вийшло. Тому на цьому етапі потрібно переходити в глуху оборону, це моя точка зору. Оскільки у ворога є накопичення війська, накопичення дронів, накопичення величезної кількості артилерії, – сказав Серган

Зараз же основна задача України – зберегти людей, закопатися максимально, замінуватися, щоб ворог не вибив Захисників звідти за будь-яких умов.

А там будемо бачити, можливо, і збережемо Авдіївку. Це все залежить навіть не від військових, це все залежить від політики, від постачання озброєння, боєприпасів і тих самих наземних дронів. Тільки тоді можна говорити про результати – збережемо ми Авдіївку чи ні, – говорить Захисник

Мобілізація і перехід на військові рейки

Військовий впевнений, що, якщо країна на 10-й рік війни нарешті перейде на військові рейки і в Україні все-таки працюватиме промисловість, і все працюватиме на те, щоб зберегти максимальну кількість військових на передовій, то у нас все вийде.

Також необхідно вирішувати проблеми з людським ресурсом, якого зараз не вистачає.

Те, що познімали воєнкомів – це не вирішило питання корупції, по-перше, і знову ж таки, прийшли на місця ті воєнкоми, які не до кінця можуть розуміти процеси. І я, чесно кажучи, не бачу черг біля військкоматів. Я бачу черги в барбершопи, в кав’ярні, в спортзали, в ресторани, я скрізь бачу черги, але біля воєнкоматів я черг не бачу, – говорить командир

Тому, на його думку, не можна говорити, що в Україні успішно йде мобілізація і багато бажаючих служити.

А тих, кого збирають по селах, вибачте мене, будь ласка, це робочі хлопці з сільськогосподарського напрямку, який зараз просто «обезкровили». І це не добровольці, – зазначив Серган

Тому зараз потрібно максимально працювати над мотивацією, і це не мають бути тільки білборди, радіо чи телебачення. Це має бути достойна зарплата у військових, а не додаткова тимчасова виплата.

Те, що там додатково платять тридцятку, п’ятдесятку чи сотку – це вже бонуси, і вони не постійні. Якщо нас відведуть на ротацію, або ми відійдемо на перепочинок, ми не будемо отримувати сотку. І якщо людина отримує на будівництві чи на заводі 50-100 тисяч гривень, то навіщо їй ризикувати життям, заради чого? Розумієте? – каже військовий

Плюс постійна робота потрібна над іншими мотиваційними пакетами і тоді, можливо, буде успішна мобілізація.

Або йти іншим шляхом, якщо ми хочемо зберегти свою державу, і в нас є кадровий голод, то має бути примус, і примус такий, що ти або йдеш у військо або, грубо кажучи, вибачте, сідаєш в тюрму. Але так не може бути – що я не хочу, не буду, – впевнений командир Без ваших донатів, без вашої допомоги, без людських ресурсів, без боротьби з корупцією ми не впораємося! Ми можемо в телемарафонах кричати про те, що все гарно, але ні, проблем вистачає, і їх потрібно вирішувати. Якщо ми не вирішимо ці проблеми – ми втратимо країну. І тоді, дай Боже, щоб ми зупинили їх по кордону Дніпра, – висловив побоювання Андрій Серган

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