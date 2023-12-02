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Тег:
КриміналОдеса

Командир взводу продав 2/3 палива, виділеного підрозділу під час війни

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Командир взводу продав 2/3 палива, виділеного підрозділу під час війни
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Командир взводу продав 2/3 палива, виділеного підрозділу під час війни. Події відбувалися на Одещині. Про них повідомило Державне бюро розслідувань, передає НСН.

Працівники ДБР повідомили про підозру командиру взводу однієї з військових частин протиповітряної оборони Одеської області. Він продав понад 20 тонн стратегічного палива під час російського повномасштабного вторгнення.

Командир взводу продав 2/3 палива, виділеного підрозділу під час війни

Військовослужбовець відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Задля власної наживи він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим. Завдані державі збитки перевищили 1,4 млн гривень.

Після початку кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму в повному обсязі.

Зараз командиру взводу повідомлено про підозру у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України).

Командир взводу продав 2/3 палива, виділеного підрозділу під час війни

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.

Процесуальне керівництво здійснює Одеська спеціалізована прокуратура у сфері оборони Південного регіону.

Ще новини України: Блогеру-провокатору з Києва, який робив «скандальні» стріми, повідомили про підозру – подробиці (фото)

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