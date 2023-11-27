Блогеру-провокатору з Києва, який робив «скандальні» стріми, повідомили про підозру – подробиці (фото)

СБУ повідомила про підозру блогеру-провокатору з Києва, який робив «скандальні» стріми та конфліктував з військовими і поліцією.

Про це інформує НСН з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Кіберфахівці СБУ задокументували у Києві інформаційно-підривну діяльність столичного блогера, який займався дискредитацією Сил оборони.

В СБУ, повідомили, що чоловік у комендантську годину навмисно пересувався вулицями міста та провокував конфліктні ситуації з військовослужбовцями ЗСУ та правоохоронцями.

Під час таких інцидентів фігурант робив відеостріми на власній сторінці у Фейсбуку, в яких ображав українських захисників та фіксував їхні геолокації на території столиці, йдеться у повідомленні.

За даними слідства, деструктивний контент «підігравав» російським пропагандистам, що роблять фейкові сюжети про суспільно-політичну ситуацію в Україні.

Крім того, російські спецслужби могли використовувати онлайн-трансляції київського блогера для ідентифікації українських захисників та відслідковування місць їхнього перебування.

При обшуках за місцем проживання фігуранта співробітники СБУ виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку, які він використовував для поширення провокативного контенту на користь рф.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період).

Вирішується питання щодо можливої додаткової кваліфікації злочинних дій фігуранта.

Оскільки чоловік не з’явився на розгляд клопотання про обрання йому запобіжного заходу, його буде доставлено до суду примусово на підставі ухвали про привід.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 8 років тюрми.

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