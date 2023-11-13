“Позивний “Буратино” – нардеп Дубінський отримав підозру у державній зраді

Нардеп Дубінський отримав підозру у державній зраді. Йому закидають інформаційно-підривну діяльність на користь рф.

Про це повідомляє НСН з посиланням на ДБР.

Служба безпеки та ДБР зібрали докази державної зради з боку чинного та колишнього народних депутатів України. Вони входили до складу злочинної організації, яку сформувало головне управління генштабу збройних сил росії.

Встановлено, що за вказівкою російських спецслужб вони організували заходи з дискредитації іміджу України на міжнародній арені для погіршення дипломатичних відносин зі США та ускладнення вступу України до Європейського Союзу та НАТО, йдеться у повідомленні ДБР.

Підозру у державній зраді та участі у злочинній організації отримав чинний народний депутат, який здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь рф. Його парламентському колезі – нині позбавленого мандату – також повідомлено про підозру в участі в злочинній організації.

Зокрема вони організовували різноманітні медіазаходи, де поширювали фейки про українську владу та її західних партнерів.

Слідство встановило, що це була чітко спланована спецоперація російських спецслужб, яка мала на меті дискредитувати українсько-американські відносини та загальмувати інтеграційні процеси входження України до ЄС та НАТО, повідомляє ДБР.

У подібних заходах брав участь й колишній прокурор. Він публічно «обґрунтовував» їх фейки з точки зору права.

Депутати увійшли до злочинної організації, створеної першим заступником головного управління генштабу збройних сил рф (більш відомого як гру) Володимиром Алєксєєвим та його помічником Олексієм Савіним. За попередніми оцінками російські спецслужби витратили на цю організацію щонайменше 10 млн доларів США. Але й самі нардепи неодноразово їздили до росії на зустрічі зі своїми кураторами, додають в ДБР.

Слідство має у розпорядженні документи, які підтверджують перебування в росії у жовтні 2019 року перед пресконференцією й чинного народного депутата. Він за задумом російських кураторів, як професійний «медіакілер», мав розставляти необхідні акценти насамперед для західної аудиторії.

У розпорядженні правоохоронців є аудіозаписи розмов співробітника гу гш зс рф та завербованого російськими спецслужбами агента. Вони обговорюють деталі операції та згадують про учасника цієї схеми під оперативним псевдо «Буратино». Як вважає слідство, під ним приховується саме діючий народний депутат.

Зазначимо, йдеться про Олександра Дубінського (позивний «Буратино»), Андрія Деркача (під час повномасштабного вторгнення рф втік за кордон) його колишнього помічника Ігоря Колеснікова (позивний «Ветеран», за матеріалами СБУ вже засуджений і відбуває покарання за державну зраду) та колишнього прокурора Костянтина Кулика (позивний «Птичка»).

Наразі, на підставі зібраних доказів, Генеральний прокурор України повідомив учаснику злочинної організації – народному депутату Дубінському – про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 111 (державна зрада);

ч. 1 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній).

Підозра за цими ж статтями повідомлена співробітникам російського гру Алєксєєву та Савіну, які створили злочинну організацію і займалися підбурюванням до державної зради, а також агентам рф: екснардепу Деркачу та експрокурору Кулику.

Вирішується питання про обрання чинному народному депутату запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років з конфіскацією майна.

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