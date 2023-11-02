СБУ заблокувала 20 осередків секти АллатРа, яка діяла на користь спецслужб рф, передає НСН, посилаючись на Службу Безпеки України.

Служба безпеки спільно з Національною поліцією нейтралізувала міжнародну злочинну організацію АллатРа. У результаті багатоетапної спецоперації у Києві та інших регіонах України заблоковано підривну діяльність понад 20 осередків цього угруповання, які діяли на користь спецслужб рф.

Під виглядом «місіонерства» учасники релігійної секти виправдовували збройну агресію рф та публічно просували кремлівську ідею про створення «союзу слов’янських народів» під керівництвом москви.

Фігуранти організували чітку ієрархічну структуру та власні «представництва» в кожному обласному центрі нашої держави.

Ці осередки АллатРа масово закликали місцевих жителів приєднуватися до секти та розповсюджувати ідеї кремля.

Для пошуку однодумців та поширення проросійських поглядів фігуранти створили власний ютуб-канал, який налічує майже пів мільйона користувачів.

Також організатори АллатРа запустили мережу власних медіа та інтернет-ресурсів, телеграм-каналів та сторінок у соцмережі «ТікТок». Там вони публікували пропагандистські «дописи» та відео, просуваючи прокремлівські наративи через ідеї так званого «благотворчого суспільства».

Серед іншого – вони агітували за те, щоб російські окупанти здійснювали масовані ракетно-бомбові удари по цивільній інфраструктурі українських міст.

У ході розслідування отримано беззаперечні докази вини керівництва та активних учасників АллатРа.

За даними слідства, лідери угруповання незаконно виїхали за кордон ще навесні 2022 року, використовуючи підроблені документи про зняття з військового обліку.

Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно продовжували керувати своєю злочинною організацією в Україні.

Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила факти підривної діяльності АллатРа на користь країни-агресора.

Крім того встановлено, що за період свого існування проросійська секта створила власні «філії» на території рф, білорусі та ще декількох країн Європи, Центральної Азії та США.

Під час обшуків в «осередках» секти та у помешканнях фігурантів на Київщині, а також у Львівській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Волинській, Сумській та Харківській областях виявлено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, літературу, документи та інші докази незаконної діяльності.

На підставі зібраних доказів керівництву та учасникам АллатРа готується повідомлення про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1, ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);

ст. 436-1 (пропаганда комуністичного тоталітарного режиму);

ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Триває розслідування для встановлення всіх учасників злочинної організації та притягнення їх до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Спецоперацію проводили за процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

СБУ заблокувала 20 осередків секти АллатРа: фото

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