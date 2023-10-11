Призначений росіянами «директор» комбінату у Дніпрорудному вивіз до рф майже 1,5 мільйона тонн корисних копалин. Йому оголосили підозру. Про це повідомляє, за матеріалами СБУ, Запорізька ОВА, передає НСН.

У результаті слідчо-оперативних дій повідомлено про підозру «очільнику» Запорізького залізорудного комбінату, який знаходиться у Дніпрорудному, Олександру Неничу.

Він організував незаконний видобуток та вивезення до рф майже 1,5 мільйона тонн залізної руди на суму близько 140 мільйонів доларів.

Українська спецслужба встановила всі етапи та учасників оборудки. Насамперед зрадників, які привласнили майновий комплекс та виробничі потужності гірничо-металургійного підприємства ПрАТ «Запорізький залізорудний комбінат» та всіх осіб, які керували незаконним видобутком та вивезенням награбованого.

Основним організатором був бізнесмен з Донеччини, який ще у 2014 році пішов на співпрацю з бойовиками «днр». Він отримав в управління захоплений окупаційною владою та збройними формуваннями рф майновий комплекс та виробничі потужності запорізького комбінату. Новий «власник» переорієнтував роботу залізорудного комбінату в інтересах росії. Він підбурював працівників підприємства підтримати окупантів і співпрацювати з ними. У разі незгоди – погрожував звільненням та переслідуваннями з боку каральних органів рф.

Сформувавши «команду» однодумців, з числа діючих та колишніх співробітників, він організував поновлення повного циклу видобутку залізної руди. Продукцію поставляли на тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей підконтрольним рф комерційним структурам.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Неничу та 6 його пособникам про підозру за статтями Кримінального кодексу України:

ст. 255 (створення та керівництво злочинною організацією);

ст. 111-2 (пособництво державі – агресору);

ч. 4 ст. 111-1 (провадження господарської діяльності у взаємодії з окупаційною адміністрацією держави-агресора).

Викриття зловмисників здійснювали співробітники СБУ в Запорізькій області за процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури.

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