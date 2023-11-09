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Загибель помічника Залужного: повідомлено про підозру офіцеру апарату головкома ЗСУ

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Загибель помічника Залужного: повідомлено підозру офіцеру апарату головкома ЗСУ
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Розслідуючи загибель помічника Залужного, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру апарату головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову, передає НСН з посиланням на ДБР.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Загибель помічника Залужного: повідомлено підозру офіцеру апарату головкому ЗСУ

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув.

Загибель помічника Залужного: повідомлено підозру офіцеру апарату головкому ЗСУ

Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема:

  • нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;
  • вбивство на замовлення спецслужб рф;
  • вбивство на ґрунті неприязних відносин;
  • спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Загибель помічника Залужного: повідомлено підозру офіцеру: відео

Загибель помічника Залужного: повідомлено про підозру офіцеру апарату головкома ЗСУ

Ще новини України: «Не про глухий кут, а про те, як вийти з нього» – аналіз статті Залужного від ISW

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