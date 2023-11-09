Загибель помічника Залужного: повідомлено про підозру офіцеру апарату головкома ЗСУ

Розслідуючи загибель помічника Залужного, Державне бюро розслідувань повідомило про підозру офіцеру апарату головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного, який подарував гранати загиблому Геннадію Частякову, передає НСН з посиланням на ДБР.

Встановлено, що офіцер набув без відповідного на це дозволу 8 ручних універсальних наступально-оборонних гранат «DM 51A2» та приніс їх до свого службового кабінету. Згодом він упакував шість з них у подарунковий дерев’яний ящик та поклав туди пляшку міцного алкоголю. Цей ящик він подарував військовослужбовцю Геннадію Частякову з нагоди його дня народження. Цими діями офіцер фактично вчинив збут вибухових пристроїв.

Ще дві гранати він продовжив зберігати у шафі свого робочого кабінету, де вони були вилучені працівниками правоохоронних органів.

Офіцеру повідомлено про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 КК України).

Санкція статті передбачає позбавлення волі до 7 років.

Нагадаємо, що 6 листопада 2023 року під час розпакування подарунка відбувся підрив гранати, у результаті чого Геннадій Частяков загинув.

Наступного дня Офіс Генерального прокурора визначив підслідність у цьому кримінальному провадженні за Державним бюро розслідувань.

Досудове слідство триває, працівники Бюро встановлюють усі факти, пов’язані з трагічною подією та поки не відкидають жодну з версій. Зокрема:

нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами;

вбивство на замовлення спецслужб рф;

вбивство на ґрунті неприязних відносин;

спроба вбивства спецслужбами рф іншого офіцера Апарату Головнокомандувача ЗС України.

Водночас нещасний випадок в результаті необережного поводження з боєприпасами працівники ДБР вважають головною версією причини загибелі помічника Головнокомандувача ЗС України.

Процесуальне керівництво здійснює спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Загибель помічника Залужного: повідомлено підозру офіцеру: відео

Ще новини України: «Не про глухий кут, а про те, як вийти з нього» – аналіз статті Залужного від ISW