ОНОВЛЕНО. Під Києвом у себе вдома від вибуху загинув помічник Залужного

Під Києвом у себе вдома від вибуху загинув помічник Залужного. Про це першою повідомила Українська правда, а згодом загибель помічника підтвердив головнокомандувач передає НСН. В подарунку до дня народження спрацював вибуховий пристрій.

За офіційною версією, в результаті необережного поводження з гранатою у селі Чайки на Київщині загинув військовий.

Про це речниця МВС Мар’яна Рева повідомила в коментарі УП.

“В селі Чайки в себе вдома внаслідок необережного поводження з боєприпасами загинув 39 річний військовий. Його 13 річний син тяжко поранений, його шпиталізували. Працює поліція. Дані в ЄРДР внесено за фактом загибелі людини та за статтею 263 “Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами”. Вдома ще були дружина та донька військового. За попередньою інформацією, вони не постраждали” – розповіла Рева

За словами джерел УП, загиблий – Геннадій Частяков – працював помічником головнокомандувача Валерія Залужного.

При огляді квартири, за даними співрозмовника УП, поліція виявила ще п’ять цілих гранат.

Залужний підтвердив загибель свого помічника

Залужний підтвердив загибель свого помічника. Згідно з оприлюдненою ним інформацією, Частякова, ймовірно, убили.

Невимовний біль і важка втрата для Збройних Сил України і для мене особисто.

Сьогодні за трагічних обставин у свій День народження у родинному колі загинув мій помічник і близький друг, майор Геннадій Частяков.

В одному із подарунків спрацював невідомий вибуховий пристрій. У Геннадія залишилися дружина та четверо дітей. Мої глибокі співчуття родині…

З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним Силам України і боротьбі з російською агресією.

Причини та обставини будуть встановлені в ході досудового розслідування.

Вічна памʼять! – написав Залужний

ЗМІ оприлюднили фото з місця загибелі помічника Залужного.

За словами дружини загиблого, її чоловік приніс подарунковий пакет із пляшкою спиртного та подарунковими чарками у вигляді гранат. Під час відкриття пакету стався вибух

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