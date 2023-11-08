Загибель помічника Залужного, ДБР розглядає 4 версії трагедії – яка основна

Загибель помічника Залужного розслідує ДБР. Слідство не виключає, що Частякова могли вбити на замовлення спецслужб рф.

Державне бюро росзлідувань розглядає 4 версії загибелі помічника головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного майора Геннадія Частякова, пріоритетною є – нещасний випадок.

Про це заявила радниця з комунікацій Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телемаратону, передає НСН з посиланням на Громадське.

За її словами, у кримінальному провадженні наразі висунуто 4 можливі версії події. Основна версія — це те, що стався нещасний випадок унаслідок необережного поводження з вибуховим пристроєм.

Але є ще три версії.

«Друга, про яку ми можемо говорити: це те, що могло статися умисне вбивство і завершений замах на вбивство членів родини Частякова, завуальований під ненавмисне вбивство або нещасний випадок, який був зроблений на замовлення спецслужб росії з метою дестабілізації військово-політичної ситуації в Україні», наголосила Сап’ян.

Також, за словами представниці ДБР, є версія про умисне вбивство Частякова, скоєне на ґрунті неприязних відносин — це могла бути помста чи ревнощі з боку колег по службі.

Четвертою версією події Сап’ян назвала замах на умисне вбивство іншого військового офіцера апарату головнокомандувача ЗСУ.

«На сьогодні призначено низку експертиз, допитуватимуться свідки та встановлюватимуться всі обставини, які передували цим трагічним подіям», додала вона.

Представниця ДБР підкреслила, що слідство робитиме все, щоб якнайшвидше встановити всі обставини та виявити, хто був причетний і винний, якщо підтвердиться та чи інша версія, окрім основної.

Що відомо про Загибель помічника Залужного

У поліції розповіли, що у житловому комплексі в селі Чайки на Київщині 6 листопада внаслідок підриву гранати загинув 39-річний військовий. Його 13-річний син важко травмований. Хлопець перебуває під наглядом лікарів, зазначили правоохоронці.

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом загибелі людини та незаконного поводження з боєприпасами.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний назвав майора Геннадія Частякова своїм «близьким другом». За його словами, у загиблого залишилися дружина та четверо дітей.

«З початку повномасштабного вторгнення Геннадій був для мене надійним плечем, повністю присвятивши своє життя Збройним силам України та боротьбі з російською агресією», зазначив головнокомандувач ЗСУ.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що за попередньою інформацією слідства, спершу до рук боєприпас взяв син Частякова та почав крутити кільце. Далі військовослужбовець забрав гранату в дитини та висмикнув кільце, спровокувавши трагічний вибух.

За даними МВС, чоловік, який подарував гранати Частякову, розповів слідству, що попереджав про справжність цих боєприпасів.

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