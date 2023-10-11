Дубневичу повідомлено про підозру в розкраданні газу на 2,1 млрд грн – подробиці

В Львівській області виявили масштабну схему крадіжки природного газу, в якій брав участь народний обранець Ярослав Дубневич. Протягом п’яти років своєї “діяльності” депутат спричинив державі збитків у розмірі понад 2,1 мільярда гривень. Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро України, передає НСН.

Дубневичу повідомлено про підозру в розкраданні газу на 2,1 млрд грн

Детективи Національного антикорупційного бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури провели ретельне розслідування, щоб розкрити схему збагачення депутата. Встановлено, що до неї були причетні працівники двох великих теплоелектростанцій в Львівській області, а саме – Новояворівської та Новороздільської ТЕЦ.

Як діяла схема

Нардепу вдалося організувати схему незаконного збагачення за рахунок використання природного газу в період з 2013 по 2017 рік. Природний газ використовувався не за призначенням, а в своїх власних цілях. До оборудки мають пряме відношення працівники Новояворівської на Новороздільської ТЕЦ.

За вказівкою нардепа вони уклали з НАК “Нафтогаз” угоди щодо закупівлі природного газу, щоб надалі здешевити процес виробництва теплової енергії для мешканців Львівщини. Втім, насправді газ використовували для власного виробництва електроенергії. Щобільше, цю електроенергію потім продавали ДП “Енергоринок”, але вже за ринковою ціною.

В окремі періоди продуктивність двох ТЕЦ на Львівщині сягала 100%. Таким чином вони “заробляли” надприбутки, які сягали рекордних 3,5 млрд грн. Усі ці кошти відмивались через підконтрольні нардепу фірми та компанії.

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