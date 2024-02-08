Зеленський подякував Залужному за два роки Захисту України. Про це президент написав у своєму Телеграм-каналі і оприлюднив спільне фото з Головнокомандувачем ЗСУ, передає НСН.

Зустрівся з генералом Валерієм Залужним. Подякував за два роки захисту України. Обговорили, якого оновлення потребують Збройні Сили України. Обговорили також, хто може бути в оновленому керівництві Збройних Сил України. Час для такого оновлення – саме зараз, – написав Зеленський Запропонував Валерію Федоровичу й надалі бути в команді. Обов’язково переможемо! Слава Україні! – додав президент

Залужний теж прокоментував зустріч з президентом.

Він написав:

“В перші найскладніші дні Великої Війни ми вистояли проти підлого та сильного ворога. Вистояли разом. Наша битва триває і щодня змінюється. Завдання 2022 року відрізняються від завдань 2024 року. Тому усі повинні змінитись та адаптуватись до нових реалій також. Щоб перемогти теж разом.

Щойно ми зустрілись з Верховним Головнокомандувачем. Важлива та серйозна розмова.

Прийнято рішення про необхідність зміни підходів та стратегії.

Вдячний усім, хто поруч. Команді Генерального штабу, Міністерства оборони, Президенту України.

Я пишаюсь кожним та кожною в Збройних Силах України, які захищають майбутнє наших дітей. Усіма солдатами, сержантами та офіцерами. Схиляю голову перед усіма, хто віддав своє життя за Україну і свободу. Пам’ятаємо і помстимося за всіх.

Українці обовʼязково переможуть.

Слава Україні!”

Свою черогою, міністр оборони України заявив, що сьогодні ухвалили рішення змінити керівництво Збройних Сил України.

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