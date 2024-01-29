Зеленський запропонував допомогу біженцям за кордоном перенаправляти в Україну (відео)

Зеленський запропонував допомогу біженцям за кордоном перенаправляти в Україну. Про це він сказав в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD, передає НСН.

Президент України Володимир Зеленський запропонував грошову допомогу, яку надають різні країни українським біженцям, скеровувати в український бюджет, щоб Україна сама могла розподіляти кошти між людьми.

На запитання журналістки щодо того, чи не варто би було скоротити соціальну допомогу тим 200 тисячам чоловіків призовного віку, які виїхали у Німеччину, аби зекономлені гроші скерувати на підтримку України, Зеленський відповів, що краще було б, якби кошти йшли у бюджет України.

Буває так, що ця людина отримує підтримку і від вас, і від нас. Ну, так буває. Я зараз не про наших українців у Німеччині. Я вам узагальнюю це. І тому я завжди говорив, що для нас набагато краще, якби Німеччинна підтримувала українців, даючи гроші в бюджет України, а потім Україна вже б перерозподіляла ці гроші в залежності, де знаходиться ця людина, – сказав президент України

Зеленський додав, що частина українських грошей перебуває у Європі, адже їх вивезли біженці, тікаючи від війни. За словами президента, після початку фінансової підтримки українців всі гроші залишались за кордоном і в економіці тієї чи іншої держави.

Гроші наші виїхали, а європейські гроші лишались там, де залишились громадяни України. Поза територією України. Коли весь світ каже про фінансову підтримку українців, то я хотів би звернути увагу, де залишається більшість цих грошей, – зауважив глава дежави

Проте він наголосив, що рішення про підтримку українців є особистим рішенням німців і Німеччини.

Зеленський закликав не узагальнювати питання українських біженців, зокрема чоловіків.

Тут дуже багато різних деталей: є люди, які виїхали з різних причин і мали законодавчі причини і можливості поїхати, є люди немобілізаційного віку, є ті, хто виїхали раніше, є студенти, – сказав президент і додав, що ніхто не може нікого “брати і повертати” в Україну, а діяти необхідно згідно із законом.

Зеленський додав, що вдячний тим українцям, які повертаються додому, працюють, платять податки і таким чином піднімають економіку і допомагають ЗСУ.

Зеленський запропонував допомогу біженцям за кордоном перенаправляти в Україну: відео

Зеленський запропонував допомогу біженцям за кордоном перенаправляти в Україну (відео)

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