Фінансова грамотність дітей має не менше значення, ніж інші аспекти розвитку. Вона дозволяє сформувати правильне ставлення до грошей та забезпечити майбутньому громадянину комфортне життя

У МОН представили Рамку фінансових компетентностей дітей та молоді України. Це документ, де описано ключові фінансові компетентності у віці від п’яти до 18 років. Таким чином у молодого покоління хочуть виховувати фінансову грамотність і закладати знання, які стануть основою для ухвалення відповідальних фінансових рішень.

Про це розповідає НСН з посиланням на сайт МОН.

З чого складається Рамка

Рамка містить чотири головних блоки:

гроші та угоди

планування та управління фінансами

ризики та винагороди

фінансовий ландшафт

У кожному з них відповідно до різного віку дитини представлено знання, навички та поведінка, якими вона повинна володіти. Далі розгляньмо головні навички дітей і підлітків у кількох з розділів.

Фінансова грамотність дітей – що потрібно знати про гроші молодому поколінню

Гроші та угоди

Дошкільна освіта:

знає, навіщо необхідні гроші та якими вони бувають

знає, що гроші отримують за роботу

знає, що кожну монету та банкноту можна використовувати багато разів

знає, що в різних країнах можуть використовувати різні гроші

знає, що банкноти та монети виготовляє Національний банк України

Початкова освіта (4 клас):

знає, що гроші важливі для життя сім’ї

знає поширені форми грошей: монети, банкноти та платіжна картка для безготівкових розрахунків

знає шляхи зберігання коштів

розуміє, що банкноти, монети, а також гроші на картці мають однакову номінальну вартість

усвідомлює, що у людей немає необмеженої кількості грошей

розуміє, чому варто стежити за залишком власних коштів

знає, що люди, які зберігають кошти в банку, можуть отримати їх у касі або за допомогою банкомата

розуміє, що можна придбати річ, розрахувавшись за неї готівкою або платіжною карткою, зокрема й безконтактно на основі технології NFC

знає, що є різні види карток і вміє їх відрізнити: платіжна, транспортна, картки торговельних мереж тощо

знає, що обігові та пам’ятні монети, попри однаковий номінал, можуть мати різну вартість

розуміє, що іноземна валюта – це гроші, які можна використати для купівлі товару чи послуги за кордоном

знає, що гроші інших країн можна обміняти на гривню та навпаки

розуміє, що різні валюти можна обміняти на гривню в різній кількості

знає, що іноземну валюту можна придбати в банку або обмінному пункті

усвідомлює, що національна валюта – це один із символів держави

Базова середня освіта (9 клас):

знає, які форми грошей є в Україні

усвідомлює, що люди можуть зберігати гроші різними способами, зокрема й у банку

знає, що з людей можуть стягувати комісію за зняття готівки з власного рахунку

знає, що емітентом картки може бути як банк, так і небанківська установа

знає, що можна відкривати рахунки та платіжні картки в іноземній валюті для користування за кордоном

знає, що в Україні заборонено здійснювати розрахунки в іноземній валюті

знає, що можна отримувати іноземну валюту з-за кордону шляхом переказу

знає, які фінансові установи здійснюють обмін валюти

має уявлення, що таке обмінний курс

знає, що курси валют можуть змінюватися

Профільна середня освіта (12 клас):

розуміє роль, яку відіграють гроші у функціонуванні держави, розвитку економіки

розуміє, в який спосіб відбуваються безготівкові операції

знає поняття та особливості використання електронних грошей

знає поняття “фіатні кошти” та “віртуальні активи (цифрові валюти)”

розуміє, що коливання валютних курсів спричинено економічними та іншими чинниками; можуть вплинути на вартість товарів, заощадження та прибуток від інвестицій

Планування та управління фінансами

Дошкільна освіта:

має елементарне уявлення про планування бюджету

знає, що батьки або інші законні представники за свою роботу отримують гроші, а потім визначають, що потрібно купити на ці кошти для сім’ї

знає, що бажані покупки можна здійснити зараз або пізніше

Початкова освіта (4 клас):

має уявлення про перелік основних доходів та витрат сім’ї

усвідомлює, що обставини непереборної сили можуть змінити родинні плани бюджету

розуміє поняття “заробітна плата”, “доходи” та “витрати”

Базова середня освіта (9 клас):

розуміє переваги фінансового планування та складання бюджету

розуміє, що потрібно відстежувати всі надходження та витрати

усвідомлює залежність власного бюджету від бюджету сім’ї

знає про структуру бюджету: доходи (активні, пасивні) та витрати (обов’язкові й бажані, а також регулярні, разові та непередбачувані), заощадження

усвідомлює потребу формувати подушку фінансової безпеки для забезпечення фінансової стійкості в разі непередбачених обставин

Профільна середня освіта (12 клас):

знає відмінність між простим обліком витрат та складанням бюджету

розуміє актуальність моніторингу надходження та витрачання грошей у часі та за напрямами

усвідомлює потребу відокремлення грошей для сплати регулярних рахунків від коштів на поточні витрати

розуміє, чому для побудови бюджету важливо враховувати середні та довгострокові перспективи в отриманні доходу, незаплановані (форс-мажорні) витрати тощо

Зверніть увагу, що кожен із розділів поділений на підрозділи. У них представлено інші навички та знання відповідно до теми та віку дитини. Детальніше ознайомитися з повним документом можна за посиланням.

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