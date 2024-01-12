Українських чоловіків з-за кордону депортувати не будуть, але “стимулюватимуть” повертатися самим. Гучну заяву щодо мобілізації українських чоловіків за кордоном зробили у Польщі.

TSN.UA розповіли, що запропонували для повернення українських чоловіків на Батьківщину та про що попередив Володимир Зеленський, передає НСН.

Мобілізація чоловіків за кордоном: Зеленський зробив нову гучну заяву

Українців не депортуватимуть?

У Польщі зробили гучну заяву щодо українських чоловіків. Там не депортуватимуть військовозобов’язаних українців. І тут всі чоловіки, які зараз перебувають у цій країні могли б видихнути. Однак, є невеличке уточнення. Польща готова створити умови для того, щоб чоловіки поїхали самі. Про це зазначено на сторінках польського видання Sestry. У країні вважають, що депортувати українських чоловіків протизаконно. Тому потрібно шукати законні механізми стимулювання повертатися на Батьківщину. Пропонується проводити перевірку чоловіків під час працевлаштування на роботу чи продовження терміну перебування в ЄС. Якщо їх розшукує ТЦК, то їм можуть просто відмовити у прийомі на роботу, а також у продовженні статусу тимчасового захисту та виплаті допомоги. Але і тут є уточнення: влада країни офіційно таку інформацію поки що не коментувала.

“Поки що без санкцій, але з нагадуванням про те, що потрібно стати на облік”, – таку заяву зробила пресслужба консульства України у Великій Британії.

Там нагадали, що всі чоловіки призовного віку мають стати на військовий облік за межами України у випадку перебування за кордоном довше, ніж три місяці.

“Особисто, в семиденний строк з дня прибуття до Сполученого Королівства, прибути із паспортом громадянина України і військово-обліковими документами до однієї з закордонних дипломатичних установ України на території Великої Британії для взяття на військовий облік”, – повідомляє пресслужба консульства України у Великій Британії.

Крім того, у консульстві прокоментували можливі обмеження для чоловіків за кордоном на тлі нового законопроєкту про мобілізацію. Там заявили, що нині не встановлено будь-яких обмежень для чоловіків призовного віку з надання консульських послуг. Тобто інформація про те, що без документів з військкомату чоловіки не можуть оформити паспорт/доручення тощо, не відповідає дійсності.

Зеленский про призов за кордоном

Гостру заяву щодо призову українських чоловіків за кордоном зробив і президент Володимир Зеленський.

“Чоловіки мобілізаційного віку мають бути в Україні”, – підкреслив президент.

Зеленський заявив, що “на одного військового йде 6-8 платників податків, і якщо ви в Україні і не на фронті, а працюєте та платите податки, то ви так само захищаєте державу. Але якщо ви за кордоном і ви призовного мобілізаційного віку і ви і не на фронті, і не сплачуєте податки, і виїжджали поза законом, то є запитання”.

Що кажуть за кордоном?

До речі, за кордоном переймаються долею українського люду вже давно. Звичайно, йдеться про її сильну половину. ЄС має “призвати” українських чоловіків, які поїхали за кордон. Таку гучну заяву зробили у Бундесвері ще минулого року.

Хоча, потім з’явилася інформація, що уряди європейських країн не будуть змушувати українських чоловіків, які зараз перебувають не в Україні, долучатися до ЗСУ. Зокрема, відповідну заяву зробив міністр юстиції Німеччини Марко Бушман.

“Примушувати людей виконувати військову службу або проходити військову службу проти їхньої волі – це не наш випадок”, – наголосив він.

За словами Бушмана, якщо влада України захоче призвати в армію чоловіків, які залишили країну, це не матиме практичних наслідків для українців, які живуть у Німеччині.

“Для мене неможливо уявити, як ми можемо примушувати людей з інших країн служити зі зброєю в руках, враховуючи, що, згідно з нашою конституцією, громадяни Німеччини не зобов’язані цього робити проти їхньої волі”, – заявив міністр юстиції ФРН.

Призов за кордоном: позиція України

А влада в Україні таки захоче це зробити. Відповідні заяви щодо мобілізації українських чоловіків за кордоном лунали з вуст багатьох вітчизняних високопосадовців. Зокрема про призов за межами України говорив спікер ВР Руслан Стефанчук.

Неодноразово про військовий облік за кордоном писала і скандальна нардепка Мар’яна Безугла. Вона зазначала, що цей процес має визначатися Кабінетом міністрів України.

Секретар РНБО пан Данілов також застерігав українських чоловіків, що не варто бігати від мобілізації, навіть якщо ви за межами рідної України.

А от міністр оборони Рустем Умєров навіть закликав українських чоловіків, які виїхали за кордон, прийти до призовних пунктів та мобілізуватися. І хоча йшлося про “запрошення”, він, нібито, натякав на санкції. Про це написали відомі німецькі видання, а в Україні звичайно репостнули цю новину.

“Наш міністр оборони Умєров заявив: українці 25-60 років, які проживають у Німеччині та інших країнах, повинні будуть з’явитися до призовних пунктів ЗСУ. І хоча наразі йдеться про “запрошення”, він натякнув на можливі санкції для ухилянтів”, – писали ЗМІ.

Потім зазначили, що слова міністра оборони перекрутили. Як виявилось, говорив він виключно про обов’язок кожного українського чоловіка захищати Батьківщину. Таку заяву в ефірі телемарафону зробив Ілларіон Павлюк – керівник управління преси та інформації Міністерства оборони.

Однак, питання мобілізації чоловіків сприймається досить гостро у суспільстві. І це стосується не тільки призову військовозобов’язаних, які зараз перебувають за межами нашої країни.

Законопроєкт доопрацюють

Чи дійсно будуть якісь механізми повернення українських чоловіків з-за кордону та взагалі, що буде з мобілізацією та демобілізацією в Україні, поки що достеменно не відомо. Адже мобілізаційний законопроєкт наразі не ухвалено. 11 січня положення скандального документу розглядали на закритому засіданні Погоджувальної ради. Свої “за” та “проти” висловлювали головнокомандувач Залужний, начальник Генерального штабу Шаптала, міністр оборони Умєров, керівництво Верховної Ради, голови фракцій та комітетів. До єдиного знаменника у цьому питанні домовитися не вийшло – законопроєкт направили на доопрацювання до Кабінету міністрів.

“Було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва”, – повідомив голова ВРУ Руслан Стефанчук.

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