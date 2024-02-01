Зеленський може звільнити Залужного до кінця тижня: у ЗМІ назвали причину

У понеділок, 29 січня, Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного викликали до Офісу президента та оголосили про його звільнення. Про це пише видання CNN, передає НСН.

Зеленський може звільнити Залужного до кінця тижня

Наразі офіційного оголошення немає, однак указ президента щодо цього очікується до кінця тижня.

Зазаначається, що напруга між Залужним і президентом Володимиром Зеленським значно посилилась, особливо після того, як генерал у своєму інтерв’ю журналу The Economist у листопаді визначив війну з росією як тупикову.

У понеділок прес-секретар президента Сергій Никифоров вказав, що чутки щодо звільнення головнокомандувача Збройних сил не відповідають дійсності. Також Міністерство оборони прокоментувало цю інформацію, стверджуючи, що це неправда. Важливо відзначити, що сам президент Зеленський у своїй щоденній вечірній заяві в понеділок ані разу не згадав про свого військового начальника.

За словами одного з джерел, на невеликому зібранні в ОП у понеділок, на якому також був присутній міністр оборони Рустем Умеров, президент заявив, що “прийняв рішення звільнити головнокомандувача Збройними силами”. Під час спокійної розмови Зеленський запропонував Залужному іншу посаду, але генерал відмовився. Тоді очільник держави наголосив, що відхилення пропозиції про нову роботу, не змінить факт усунення з нинішньої посади.

CNN звернувся до Офісу президента з проханням про додаткові коментарі, але не отримав відповіді. Як зазначається, наразі є два варіанти можливого наступника. Це нинішній голова Головного управління розвідки оборонного відомства Кирило Буданов, а також командувач Сухопутних військ України Олександр Сирський. Жоден з них не підтвердив це.

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