Позначив як невідкладний: закон Зеленського про множинне громадянство вже у ВР

Закон про множинне громадянство вже внесено Зеленським до ВР і позначено як невідкладний. Про це йдеться на сайті парламенту, передає НСН.

Президент Володимир Зеленський у понеділок, 22 січня, вніс у Верховну Раду законопроєкт Про деякі питання у сфері міграції щодо підстав і порядку набуття та припинення громадянства України (№ 10425).

На сайті парламенту повідомляється, що президент визначив законопроєкт як невідкладний. Тексту документа на сайті поки немає.

Нагадаємо, сьогодні, 22 січня, під час звернення до українців з приводу Дня Соборності, Зеленський анонсував внесення в Раду документа, який дасть змогу впровадити інститут множинного громадянства в Україні. За словами Президента, документ дасть змогу отримати українське громадянство етнічним українцям та їхнім нащадкам з різних країн світу, а також іноземним добровольцям, які стали на захист України.

Зеленський про множинне громадянство: відео

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