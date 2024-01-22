Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ: що відомо

22 січня Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ. Про це він повідомив у своєму зверненні до Дня Соборності України, передає НСН.

«Ми маємо сьогодні робити кроки не лише для зміцнення соборності України й нашого народу, а й дії задля соборності прав і свобод, правди про українців, правди про нас і правди про нашу історію. Заради цієї мети сьогодні мною підписано указ Про історично населені українцями території РФ», с казав голова держави.

За його словами, це означає «повернення правди про історичне минуле заради українського майбутнього».

Володимир Зеленський підписав указ про історично населені українцями території РФ

Указ Зеленського вже опублікували на сайті офісу президента України. Ним постановлено внести на розгляд план дій щодо збереження національної ідентичності українців в РФ.

У тому числі на історично населених ними землях, а саме на Кубані, Стародубщині, Північній та Східній Слобожанщині в межах сучасних Краснодарського краю, Білгородської, Брянської, Воронезької, Курської, Ростовської областей РФ.

У ході привітання українців з Днем Соборності, Зеленський наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення РФ українці знову взялися за руки, обравши «не окови рабства, а ланцюг єдності».