У Львові розгорнули найбільший прапор України з автографами військових і встановили рекорд

21 січня у Львові розгорнули найбільший державний прапор з автографами військових і встановили рекорд. Цю подію присвятили до Дня Соборності України.

Про це йдеться на сайті міської ради, передає НСН

Прапор розгорнули на площі біля Львівського національного академічного театру опери та балету імені Соломії Крушельницької. На ньому побажання від військових та дітей, які збирали по всій Україні та лінії фронту. На українському стязі – 1300 підписів дітей та 148 автографів військових з понад 30-и бригад ЗСУ.

«Встановлення рекорду України приурочили до Дня Соборності України, проголошення 105-ї річниці Акту Злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської народної республіки. Зафіксували рекорд представники Книги рекордів України. Прапор зберігатиметься у Львівському Будинку офіцерів», йдеться у повідомленні

У Львові розгорнули найбільший прапор України з автографами військових

Як розповів в.о. голови Львівської обласної ради Юрія Холода, за пів року двадцятиметровий прапор України об’їхав 20 українських міст, відвідав позиції понад 30 бригад ЗСУ та зібрав тисячі підписів військових, капеланів, медиків, волонтерів, благодійників, громадських діячів, зірок шоубізнесу, освітян і школярів. У липні унікальне знамено підняли на Говерлу, а згодом у Верховній Раді України підпис на ньому поставив Головнокомандувач Збройних Сил України, генерал Валерій Залужний.