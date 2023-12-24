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Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни

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Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни

Церковний календар на січень 2024 року у зв’язку із переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар відрізняється від того, який був у січні 2023-го року. Змістилися усі свята.

Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

Отже, у перший місяць року віряни святкуватимуть день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам’яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня).

Церковний календар на січень 2024 року: перелік свят за новим календарем

  • 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
  • 2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
  • 3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
  • 4 січня – собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
  • 5 січня – Хрещенський Святвечір;
  • 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
  • 7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
  • 8 січня – преподобного Георгія;
  • 9 січня – святого мученика Полієвкта;
  • 10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
  • 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
  • 12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
  • 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
  • 14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
  • 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
  • 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
  • 17 січня – преподобного Антонія Великого;
  • 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
  • 19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
  • 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
  • 21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
  • 22 січня – святого апостола Тимофія;
  • 23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
  • 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
  • 25 січня – святого Григорія Богослова;
  • 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
  • 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
  • 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
  • 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
  • 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
  • 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.

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