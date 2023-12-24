Церковний календар на січень 2024 року: нові дати Василя, Водохреща, Тетяни

Церковний календар на січень 2024 року у зв’язку із переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар відрізняється від того, який був у січні 2023-го року. Змістилися усі свята.
Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.
Отже, у перший місяць року віряни святкуватимуть день святого Василя або Обрізання Господнє (1 січня), Водохреще або Богоявлення (6 січня), а також на січень перемістився день вшанування пам’яті трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (30 січня).
Церковний календар на січень 2024 року: перелік свят за новим календарем
- 1 січня – Обрізання Господнє; святого Василя Великого (раніше 14 січня);
- 2 січня – передсвяття Богоявлення, святого Сильвестра, папи Римського;
- 3 січня – святого пророка Малахія і святого мученика Гордія;
- 4 січня – собор 70-ти святих апостолів, преподобного Теоктиста ігумена;
- 5 січня – Хрещенський Святвечір;
- 6 січня – Хрещення Господнє, або Богоявлення (раніше 19 січня);
- 7 січня – собор Святого Івана Хрестителя;
- 8 січня – преподобного Георгія;
- 9 січня – святого мученика Полієвкта;
- 10 січня – святителя Григорія Ніського; преподобного Маркіяна;
- 11 січня – преподобного Феодосія Великого;
- 12 січня – святої мучениці Тетяни (раніше 25 січня);
- 13 січня – мучеників Єрмила і Стратоніка Сінгідонських;
- 14 січня – відання Богоявлення; святих преподобних Отців, убитих у Синаї; святої рівноапостольної Ніни;
- 15 січня – преподобних Павла Тивейського та Івана Кущника;
- 16 січня – поклоніння чесним веригам апостола Петра;
- 17 січня – преподобного Антонія Великого;
- 18 січня – святих Афанасія і Кирила, святителів Олександрійських;
- 19 січня – преподобного Макарія Великого Єгипетського;
- 20 січня – преподобного Євтимія Великого;
- 21 січня – преподобного Максима-Сповідника;
- 22 січня – святого апостола Тимофія;
- 23 січня – священномучеників Климента та Агафангела;
- 24 січня – преподобної Ксенії Римлянки;
- 25 січня – святого Григорія Богослова;
- 26 січня – преподобних Ксенофонта і Марії;
- 27 січня – перенесення мощей святого Івана Золотоустого;
- 28 січня – преподобного Єфрема Сирійця;
- 29 січня – перенесення мощей священномученика Ігнатія Богоносця;
- 30 січня – трьох святих: Василя Великого, Григорія Богослова, Івана Золотоустого (раніше 12 лютого);
- 31 січня – святих безсрібників мучеників Кіра та Іоанна і з ними мучениці Афанасії та доньок її Феодотії, Феоктисти та Євдоксії.
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