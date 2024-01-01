Загинули всі: смертельна ДТП з українцями у Польщі 31 грудня

31 грудня сталася смертельна ДТП з українцями у Польщі. Про це повідомляє польське видання TVN24, передає НСН.

Неподалік Катовіце у неділю 31 грудня, в аварії загинули троє громадян України.

Аварія сталася близько 12:40 за місцевим часом на вулиці Смольницькій в Ґлівіце, що веде до Жерниці. Audi A6, у якому їхали чоловіки, після зіткнення з іншим автомобілем врізався в дерево.

40-річний водій автомобіля Audi A6 на повороті допустив бокове зіткнення з автомобілем Audi A4, який рухався в зустрічному напрямку, не впорався з керуванням, а потім з’їхав з дороги та врізався в придорожнє дерево. Троє чоловіків, які їхали в цьому автомобілі, громадяни України, загинули на місці, – цитує видання інспектора Марека Сломськи

Вік загиблих – 58, 40 і 27 років.

Прокурор і слідча група поліції встановлюють обставини аварії.

Смертельна ДТП з українцями у Польщі 31 грудня: фото

Ще новини України і світу: У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру, що стояла біля кордону – є жертви