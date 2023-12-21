У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру, що стояла біля кордону – є жертви

У Польщі мікроавтобус з українцями врізався у фуру, що стояла у черзі на кордоні у напряму Рава-Руської – є жертви. Про це НСН повідомляє з посиланням на hromadske, Укрінформ і Європейську правду.

Мікроавтобус з українцями потрапив в аварію на польсько-українському кордоні. Унаслідок ДТП загинув чоловік, ще вісім людей травмувалися. Про це hromadske повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

За даними міністерства, у мікроавтобусі було 9 пасажирів-громадян України. Авто зіштовхнулося із вантажівкою, яка стояла в черзі на проходження прикордонного контролю.

Речниця поліції міста Томашів-Любельський розповіла «Укрінформу», що ДТП сталася o 6:27 (за київським часом) в районі населеного пункту Белжец Люблінського воєводства, приблизно за 30 км від кордону з Україною.

Мікроавтобус з українською реєстрацією їхав у напрямку кордону. Але вчасно не загальмував і зіткнувся з вантажівкою, яка стояла на узбіччі у черзі до пункту пропуску «Гребенне — Рава-Руська».

Наразі дорога у районі аварії заблокована. Поліція визначила в цьому районі об’їзні шляхи для легковиків через села Шаленик і Затилля-Осада. Натомість для вантажівок, які прямують до пункту пропуску« Гребенне — Рава-Руська», об’їзд визначили з боку Підкарпатського воєводства через населений пункт Сєдліска.

За даними МЗС, постраждалі зазнали травм різного ступеня тяжкості, їм надають медичну допомогу.

Українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями для з’ясування всіх обставин аварії, також працюють над репатріацією тіла загиблого. Решту пасажирів планують доправити до України іншим транспортом.

Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що генеральне консульство України в Любліні надає допомогу українцям, які потрапили в ДТП на польсько-українському кордоні.

Про це він сказав у коментарі Європейській правді.

Він зазначив, що українські консули взаємодіють із польськими правоохоронцями, аби з‘ясувати всі обставини аварії та вживають заходів для репатріації тіла загиблого.

Ніколенко додав, що наразі також вирішується питання доправлення пасажирів до України за допомогою іншого транспорту.

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