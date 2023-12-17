На кордоні з Польщею помер ще один водій, заблокований у черзі на КПП

На кордоні з Польщею помер ще один водій, заблокований на КПП “Краковець-Корчова”. Це сталося у суботу, 16грудня.

Про це повідомив віцепрезидент Асоціації міжнародних автоперевізників Володимир Балін у коментарі “Суспільному”, передає НСН.

Помер водій машини, що стояла в черзі через страйк польських перевізників.

“Водія забрала швидка, дорогою до лікарні він помер. Поки що мені не відомо, з якої він компанії”, сказав Балін.

Зазначається, що це вже третій випадок смерті українського водія від початку блокування українсько-польських пунктів пропуску.

Як повідомлялося, 11 листопада, у Польщі біля ПП “Дорогуськ – Ягодин”, чекаючи на перетин кордону, помер 54-річний водій вантажівки з України.

23 листопада на території Польщі поблизу ПП “Корчова-Краковець”, також заблокованого польськими перевізниками, помер ще один український водій.

Що відомо про страйк польських перевізників

6 листопада, близько 14:00 за українським часом, польські перевізники почали блокувати рух вантажівок у пунктах пропуску “Краківець-Корчова”, “Ягодин-Дорогуськ” та “Рава-Руська-Хребене”.

Учасник страйку Томаш Борковський розповів, що до блокади долучились представники транспортних компаній. Вони вимагають, аби повернули дозволи на комерційні перевезення для України.

Асоціація “Укравтопром” із посиланням на Міжнародну транспортну асоціацію України зазначила, що причина страйків — надмірна конкуренція після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та країнами ЄС.

23 листопада до страйків на кордоні долучилися польські фермери, які протестують на пункті пропуску “Шегині-Медика”.

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