Блокування руху на польському кордоні – яка ситуація у пунктах пропуску зранку 12 грудня

Станом на ранок 12 грудня блокування руху на польському кордоні продовжується у трьох пунктах пропуску, в чергах перебуває понад 3 000 вантажівок.

Про це розповів речник Держприкордонслужби України полковник Андрій Демченко в коментарі УП, передає НСН.

“На кордоні з Польщею продовжується блокування трьох напрямків “Рава-Руська – Гребенне”, “Краківець-Корчова” і “Шегині – Медика”. На цих напрямках в черзі в бік України – 2600 вантажівок. Найбільше – навпроти пункту пропуску “Шегині”. Залишається приблизно та кількість вантажівок, які і до цього перетинали ці ПП, інтенсивності не відмічаємо”, зазначив він.

Щодо пункту пропуску “Ягодин – Дорогуськ“, де вчора після 14 години був розблокований рух. Станом на ранок за інформацією від польських прикордонників, в черзі перебуває приблизно 700 вантажівок.

Станом на вчора на ранок це була 1000. Тобто є збільшення кількості вантажівок, які перетнули кордоном за минулу добу. Всього кордон на цьому напрямку перетнуло 420 вантажівок, 300 з яких – в бік України.

“Показників, які були до 6 листопада ще немає, але ми сподіваємося їх досягти в найближчий час”, зауважив Демченко.

Стосовно фури, яка напередодні ввечері заблокувала рух вантажівок в бік України з польського боку, речник ДПСУ зазначив, що українські охоронці кордону не мають інформації щодо того, чи залишається ця перешкода, але підтверджують, що рух вантажівок на цьому напрямку здійснюється в обидва боки.

Щодо пункту пропуску “Ужгород – Вишнє Нємецке” на кордоні зі Словаччиною – блокування руху продовжується.

Демченко нагадав, що учасники цієї блокади обмежують рух вантажівок, які їдуть з України. Але не обмежують рух транспортних засобів до України.

У бік України, за інформацією від словацьких прикордонників перебуває майже 600 вантажівок.

Інтенсивність руху в пункті пропуску “Чоп – Захонь” з Угорщиною залишається. Станом на ранок 500 вантажівок у черзі очікують перетину кордону, зазначив речник ДПСУ.

Також, за словами Демченка, зафіксовано збільшення вантажопотоку і на кордоні з Румунією, де раніше черг не спостерігалося. Так у пункті пропуску “Порубне – Сірет” станом на ранок в’їзду в Україну очікують 800 вантажівок.

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