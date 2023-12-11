Розблокування кордону з Польщею – відкрився найбільший пункт пропуску

Зроблено перший крок до розблокування кордону з Польщею. Вдень 11 грудня відновлено рух вантажівок через найбільший пункт пропуску.

Як передає НСН, про це повідомив очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков.

Йдеться про пункт пропуску “Ягодин – Дорогуськ”. Кубраков розповів, що стабільний рух вантажівок відновили з 14 години. Цим самим польська сторона завершила блокаду на цьому пункті пропуску.

У напрямку до України проїхали 15 транспортних засобів – вони на пункті пропуску. Також 25 вантажівок оформлюються – прямуватимуть в бік Польщі, заявив міністр.

Кубраков зазначив, що понад місяць тривало блокування найбільшого вантажного пункту пропуску. За його словами, за цей час команда міністерства та посольства України в Польщі “буквально щоденно займалась питанням розблокування”.

Провели десятки зустрічей, перемовин на всіх можливих рівнях. Це була складна робота, але вона ще не завершена, наголосив очільник Мінінфраструктури.

Він зазначив, що кордон для нашої держави має бути розблокованим повністю, а подальші блокування не допущені.

Кубраков наголосив, що міністерство разом з посольством працює далі, враховуючи інтереси українських перевізників.

У Держприкордонслужбі України також прокоментували деблокування кордону. Там зазначили, що оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі.

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