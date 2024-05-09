Адресна допомога родинам Захисників і Захисниць з Енергодара, які виховують дітей до 18 років, надається Енергодарською міською радою. Це допомога до Дня захисту дітей. І в процедурі її оформлення відбулися зміни.

Про них і про те, як можна отримати допомогу, розповів 9 травня міський голова Енергодара Дмитро Орлов, передають Новини України – НСН.

Які зміни відбулися?

08 травня 2024 року розпорядженням начальника Енергодарської МВА внесено зміни до Порядку надання адресної матеріальної допомоги з міського бюджету дітям Захисників та Захисниць України до Дня захисту дітей.

Зміни, які внесено:

Подовжено термін дії прийому заяв на отримання адресної матеріальної допомоги дітям до Дня захисту дітей до 31.05.2024 року.

Надання допомоги Захисникам/Захисницям, які перебувають на військовій службі (за наявністю довідки “форма 5”).

Адресна допомога родинам Захисників і Захисниць з Енергодара: як отримати

Право на виплату мають сім’ї Захисників України, які захищали та захищають Батьківщину у складі ЗСУ, НГУ, Прикордонної служби України, або загинули у боротьбі за незалежність України, які станом на 24.02.2022 і на момент звернення мають реєстрацію в Енергодарі, в яких виховуються діти до 18-ти років.

Для оформлення допомоги заявник подає:

заяву;

копію паспорта або ID-картки.

витяг про місце проживання (формується на дату звернення засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

довідку з банківської установи про відкриття рахунку;

копію документа, що підтверджує сімейні правовідносини представництво інтересів;

довідку про безпосередню участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України

АБО

довідку про підтвердження факту перебування на військовій службі відповідно до пункту 2.9.4.3 інструкції з діловодства у Збройних Силах України (форма 5) (видана не більше 2х місяців на дату подання заяви для оформлення адресної матеріальної допомоги)

копію посвідчення: УБД, учасника війни, особи з інвалідністю внаслідок війни, посвідчення/довідки члена сім’ї загиблого (померлого) (за наявністю);

У разі подання заяви законним представником дитини – копії паспорта та реєстраційного номера облікової картки надаються на заявника та Захисника.

На дитину подається:

копія свідоцтва про народження;

копія паспорта/ID-картки (на дитину (дітей) віком від 14-ти років);

витяг про місце проживання дитини (формується на дату звернення засобами Порталу Дія, зокрема мобільного додатка Порталу Дія);

копія реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Заява з документами подається у паперовій формі до Центру допомоги евакуйованим енергодарцям за адресою:

м. Запоріжжя, пр. Соборний 226, 10 корпус ЗНУ, або у сканованій формі на електронну адресу 2328.uszn@gmail.com.

Документи на отримання допомоги необхідно надсилати в одному листі, в темі зазначати тип звернення “Допомога до дня захисту дітей”.

Читайте також: Адресна грошова допомога до Дня Захисту дітей – хто може отримати