Блокування кордону: Україна і Польща досягли низки домовленостей 1 грудня

Україна і Польща погодили контрзаходи щодо блокування кордону. Про це повідомили 1 грудня у міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України, передає НСН з посилання на dw.com. Після переговорів українські водії вантажівок призупинили голодування на КПП.

У Варшаві відбулась зустріч за участі заступника українського міністра Сергія Деркача та державного секретаря польського мінінфраструктури Рафала Вебера, а також уповноваженої з питань польсько-українського співробітництва Ядвіги Емілевич і представників міністерства фінансів і міністерства внутрішніх справ Польщі.

Один КПП відкриють для порожніх вантажівок

Серед погоджених ними заходів – відкриття контрольно-пропускного пункту (КПП) “Угринів-Долгобичув” для проїзду порожніх вантажівок, аби збільшити пропускну спроможність кордону та зменшити навантаження на інші пункти пропуску.

В українській електронній системі “єЧерга” створять окремі паси для порожніх транспортних засобів на пунктах пропуску “Ягодин-Дорогуськ” і “Краківець-Корчова” та запустять пілотний проєкт з реєстрацією в системі безпосередньо перед перетином кордону на пункті “Нижанковичі-Мальховіце”.

“Транспортний безвіз” – не на порядку денному

У міністерстві запевнили, що скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом (“транспортний безвіз”), яке є основною умовою польських перевізників, не було на порядку денному і не обговорювалось.

Там також наголосили, що вимога польських страйкарів щодо функціонування КПП “Угринів-Долгобичув” і “Нижанковичі-Мальховіце” лише для зареєстрованого в ЄС транспорту – неприйнятна.

Українські водії призупинили голодування

Як повідомляє “Суспільне”, після перемовин з поляками за участі консула українські водії вантажівок на пункті пропуску “Краківець-Корчова” призупинили оголошене зранку 1 грудня голодування.

За даними видання, станом на 16:00 протестувальники та водії домовилися про те, що через пункт пропуску будуть проїжджати сім авто на годину, а гуманітарні та військові вантажі, рухатимуться поза чергою. Водночас українські перевізники готові поновити голодування у разі, якщо польська сторона порушить домовленості до 3 грудня.

Блокування кордону Україна-Польща – що про це відомо

Польські далекобійники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП, а з 23 листопада – на чотирьох. Так вони демонструють протест проти нібито “недобросовісної конкуренції” з боку українських водіїв і домагаються, зокрема, скасування “транспортного безвізу”.

“Транспортний безвіз” запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року. З початку блокади кордону в Європейській Комісії вже неодноразово погрожували польській владі покаранням за порушення законодавства ЄС.

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