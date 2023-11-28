Блокада кордону: уряд Польщі звернувся до України з пропозицією – що пропонують

Блокада кордону: міністерство інфраструктури Польщі звернулось до України з пропозицією щодо розв’язання кризи на кордоні.

Міністр інфраструктури Польщі Анджей Адамчик в останній день свого перебування на цій посаді, 27 листопада, звернувся з листом до віце-прем’єр-міністра з відновлення України Олександра Кубракова з пропозиціями Варшави щодо розблокування польського-українського кордону, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

Ці пропозиції включають пропуск порожніх польських фур з України до Польщі поза електронною чергою і звернення до Єврокомісії з проханням проаналізувати наслідки реалізації угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною.

Як зазначається в листі, однією з причин блокади польськими перевізниками кордону є запровадження українською стороною електронної черги. Відтак, це призвело до збільшення часу очікування на кордоні транспортних засобів з ЄС, які повертаються порожніми з України.

“Це унеможливлює виконання подальших замовлень і знижує конкурентоспроможність компаній. Крім того, на думку протестувальників, нова система допускає нерівне ставлення до перевізників з України та Польщі”, наголошує польське міністерство.

У цьому контексті міністр Адамчик закликав терміново вжити заходів щодо виконання вимог польських автоперевізників, за які відповідає українська сторона.

“Йдеться про виключення обов’язкової реєстрації в електронній черзі транспортних засобів, які повертаються з України до ЄС без вантажу, принаймні на двох пунктах пропуску: Устилуг-Зосін і Нижанковичі-Мальховіце”, йдеться в листі.

Польський міністр також звернувся до Єврокомісара з питань транспорту Адіни Валеан з проханням створити спільний комітет, щоб проаналізувати вплив угоди про лібералізацію транспортних перевезень з Україною (діє з 1 липня 2022 року) на ринок автомобільних перевезень ЄС.

Міністр Адамчик закликав Єврокомісара Валеан і президента Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн підтримати його заклик до українського уряду у справі про електронну чергу для водіїв з ЄС. Польща також готує подання, аби під час засідання Ради ЄС з питань транспорту 4 грудня у Брюсселі питання угоди щодо лібералізації транспортних перевезень з Україною було однією з основних тем переговорів.

Як повідомлялось, польські перевізники розпочали безстроковий протест, вони блокують польсько-український кордон. Серед основних вимог до уряду України – повернення практики дозволів для українських перевізників, скасованої угодою з Європейським Союзом до 30 червня 2024 року. Протестувальники хочуть, щоб угода була розірвана, а дозвільний режим перетину кордону відновили з 1 січня.

Страйк призвів до повної зупинки руху на трьох прикордонних пунктах пропуску між Польщею та Україною: “Дорогуськ – Ягодин”, “Корчова – Краківець”, “Гребенне – Рава-Руська”. На кордоні утворилися черги з українських вантажівок по кількадесят кілометрів, час очікування сягає до 10 днів.

Перемовини на державному рівні наразі результату не дали.

23 листопада польські аграрії долучилися до протесту місцевих перевізників і, висуваючи свої вимоги, розпочали блокаду руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика – Шегині» поблизу Перемишля.

Як відомо, у понеділок президент Польщі Анджей Дуда призначив Матеуша Моравецького на посаду прем’єр-міністра і прийняв присягу у нового складу Ради міністрів. Новим міністром інфраструктури в цьому уряді замість Адамчика став Альвін Гаядур.

Читайте ще: Коли закінчиться блокада польського кордону – Зеленський