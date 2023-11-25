Коли закінчиться блокада польського кордону – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський виступаючи перед учасниками другого саміту української гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine («Зерно з України»), який пройшов у Києві, заявив, що блокада на кордоні Польщі та України сталася через деякі політичні кроки наших сусідів. Передає НСН.

Коли закінчиться блокада польського кордону

«Я вважаю нам треба мати дуже виважену політику. Мати план дій, за яким йти. І у нас є цей план, працює прем’єр-міністр, як на рівні МЗС, так і на рівні міністерства інфраструктури. Все це є. Я впевнений, що ми зможемо все це зробити. Я думаю, нам треба дати трішки часу нашим сусідам, все потеплішає», – резюмував Зеленський

А тим часом близько 20 водіїв, які застрягли на кордоні Польщі та України через страйк польських перевізників, заявили про бажання евакуюватись.

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