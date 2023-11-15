У Словаччині перевізники погрожують приєднатися до блокади українського кордону

У Словаччині Союз автомобільних перевізників (UNAS) погрожує заблокувати українським перевізникам перетин кордону зі свого боку.

Перевізники погрожують блокадою, якщо Європейська комісія не поверне видачу комерційних дозволів на перевезення в межах Євросоюзу.

Про це йдеться у листі, який голова UNAS Станіслав Скала направив до Міністерства транспорту Словаччини, передає НСН з посиланням на Укрінформ.

UNAS стверджує, що міністерство тривалий час не звертає уваги на вантажні перевезення та повністю ігнорує проблему.

«Ми хотіли б запросити вас на зустріч, на якій обговорити проблеми з українськими перевізниками, які не потребують дозволів на перевезення. Хочемо зазначити, що словацький вантажний транспорт стоїть на колінах. Як бачите, польські перевізники блокують свої кордони, бо мають таку ж проблему, як і наші перевізники», наголошується в листі.

Як повідомляють словацькі медіа, на східному кордоні Словаччини, зокрема на прикордонному переході «Вишнє Німецьке—Ужгород» уже спостерігається значне накопичення вантажівок, які їдуть до України. У пріоритеті залишаються вантажні перевезення швидкопсувних продуктів, тварин і гуманітарної допомоги, при цьому водії повинні пред’явити необхідні документи на вантаж, що перевозиться.

За підрахунками Словацької асоціації транспортних компаній CESMAD Slovakia, у зв’язку з повномасштабним військовим вторгненням РФ до України та блокуванням портів у Чорному морі трафік українських вантажівок через Словаччину за останні півтора року зріс у 6-8 разів.

Блокада українського кордону польськими перевізниками – що відомо

Як повідомлялось, 6 листопада польські перевізники розпочали блокаду руху вантажівок біля трьох найбільших пунктів пропуску на кордоні з Україною: «Корчова–Краківець», «Гребенне–Рава Руська», «Дорогуськ–Ягодин».

Через блокування на окремих пунктах пропуску час очікування на в’їзд в Україну для вантажівок сягає майже 6 діб (140 годин).

Протест офіційно зареєстрований польськими перевізниками у місцевих органах влади до 3 січня 2024 року.

Серед вимог перевізників до уряду Польщі – повернення практики дозволів для українських перевізників; посилення для іноземних перевізників правил перевезень за ЄКМТ (Європейська конференція міністрів транспорту); неможливість реєструвати компанії в Польщі, якщо їхня фінансова діяльність відбувається не на території ЄС; створення окремої черги для автомобілів з номерами країн ЄС; створення окремої черги на всіх кордонах для порожніх фур, отримання доступу до української системи «Шлях».

Україна проводить перемовини з польською стороною для розблокування кордону.

Віцепрем’єр-міністр – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що вимоги польських перевізників про зміну Угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Євросоюзом (так званий транспортний безвіз) не мають підстав, а отже, такі зміни не обговорюються.

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