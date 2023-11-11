Блокада на кордоні з Польщею, чи пропускають там пасажирський транспорт

Ситуація на кордоні з Польщею, яка виникла днями внаслідок страйку польських перевізників, залишається складною.

Про це в коментарі для ТСН.ua повідомив надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Польща Василь Зварич, передає НСН.

“Черги вантажівок з польського боку зростають, рух через кордон сповільнений. Протестувальники пропускають від однієї до трьох-чотирьох вантажівок за годину. У звичайному режимі рухаються лише, звісно, легковий транспорт, а також пасажирські автобуси, вантажі гуманітарної і військової допомоги, пальне, небезпечні матеріали і товар, що швидко псується”, розповів дипломат.

До цього Зварич додав:

“Знаємо, що дотеперішні спроби польської влади досягти порозуміння з протестувальниками поки не досягли бажаних результатів. Але ми не опускаємо рук. Ми спільно з відповідними профільними міністерствами України продовжуємо діалог із польським урядом задля вжиття всіх можливих у рамках правового поля заходів, аби обмеження руху протестувальниками якомога швидше припинилося”.

За словами посла, цей протест уже завдав суттєвих збитків українському, а також польському та іноземному бізнесу.

“Страждає також імідж Польщі в ЄС. Ми знаємо, що бізнес, який найбільше страждає від цього через порушення термінів виконання контрактів, також розглядає можливості відстоювати свої права і залишає за собою право вимагати у польської сторони, зокрема організаторів протестів, відшкодування за завдані збитки, зокрема в судовому порядку. Відтак цей протест, зрештою, матиме негативні наслідки і для самих учасників цієї акції, і для інтересів Польщі в цілому. Кордон має бути недоторканим у широкому розумінні цього слова. Вважаю, що категорично неприйнятно робити кордон і всіх, хто перетинає його, заручниками чиїхось меркантильних чи політичних інтересів. А особливо це недоречно в умовах російської агресії проти України”, резюмував Василь Зварич.

Нагадаємо, блокада польсько-українського кордону, судячи із заяв польських протестувальників, може тривати довго, щонайменше до кінця поточного року.

Блокада польсько-українського кордону – що відомо

6 листопада, польські перевізники оголосили цілодобову блокаду трьох пунктів пропуску на польсько-українському кордоні: “Гребенне – Рава-Руська”, “Корчова – Краківець” і “Дорогуськ – Ягодин”.

Пасажирські автобуси, легкові автівки, а також гуманітарні й військові вантажі протестувальники пообіцяли пропускати вільно. Блокада, за їхніми словами, стосується лише вантажівок, бо начебто польські підприємці відчувають надмірну конкуренцію після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та ЄС.

Які вимоги висувають польські перевізники:

відновити дозволи для українських водіїв для роботи в ЄС;

надати доступ до української системи “Шлях”;

вилучити польські машини з української системи “єЧерга”, створивши нову виключно для польських перевізників;

пропускати порожні польські вантажівки поза чергою;

заборонити реєстрацію в Польщі фірм-перевізників, які фінансуються з-поза меж ЄС.

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