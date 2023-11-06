Польські перевізники заблокували кордон з Україною 6 листопада: рух ускладнено

Польські перевізники заблокували кордон з Україною 6 листопада. Через це для вантажівок ускладнено рух, повідомляє Держприкордонслужба України, передає НСН.

За наявною інформацією, сьогодні, 6 листопада, польські перевізники розпочали проведення акції щодо блокування проїзду вантажівок через польсько-український кордон.

Польські перевізники заблокували кордон з Україною

Після 13-ї години відбулося поступове блокування руху вантажного транспорту у напрямку пунктів пропуску «Ягодин-Дорохуськ», «Краківець-Корчова», «Рава-Руська-Хребене».

Прикордонники відзначають, що ускладнення руху можливе як на в’їзд до Польщі, так і на виїзд.

За наявною інформацією, організатори протесту планують пропускати лиш по одному вантажному автомобілю на годину. Водночас протестувальники планують пропускати вантажні автомобілі з вантажами безпекового, гуманітарного характеру, ті, які перевозять тварин, продукти, що швидко псуються, тощо.

Окрім цього, за наявними даними, організатори дій на території Польщі не планують перешкоджати руху автобусам та легковому транспорту.

Просимо громадян та перевізників, які планують перетинати кордон з Польщею, врахувати цю інформацію, – йдеться у повідомленні прикордонників

Прикордонники України в свою чергу проводять роз’яснювальну роботу з водіями вантажних транспортних засобів щодо причин сповільненого оформлення.

Чому протестують польські перевізники?

Як повідомляють польські ЗМІ, підприємці у Польщі скаржаться, зокрема, на недобросовісну конкуренцію з українського боку та тривале очікування вантажівок на в’їзд до Польщі.

Мітингувальники вимагають заборонити реєстрацію в Польщі транспортних компаній з іноземним капіталом, через що польських підприємців витісняють з ринку. Також вони вимагають відновлення дозволів на в’їзд до Євросоюзу для українських перевізників та покращення обслуговування на кордоні.

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