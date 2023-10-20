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Cуспільство

5 підстав для зупинки транспортного засобу: як з цим впоратись

5 підстав для зупинки
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Зазвичай поліція припиняє рух автомобілів через порушення водіями правил дорожнього руху. Але існують інші ситуації, коли правоохоронці безперечно виявлять інтерес до вашого авто. Про це пише Hyser, передає НСН.

5 підстав для зупинки транспортного засобу: як з цим впоратись

Так, адміністративне затримання транспортних засобів — це не те, із чим хоче зіткнутися будь-який водій. Навіть якщо він знає, що нічого не порушував і їхав, дотримуючись усіх правил дорожнього руху, зупинка машини поліцією цілком реальна.

Дивна манера водіння авто

Напевно ви стикалися з водіями, які поводять себе на дорозі чудернацькі — стрибають зі смуги на смугу, раптово зупиняються, вмикають поворотник, але не повертають, зненацька здають назад тощо. Патруль обов’язково поцікавиться причинами такої нетипової поведінки.

Брудний кузов авто

І справді, надмірно брудний автомобіль дуже часто привертає підвищену увагу співробітників поліції. Особливо це стосується машин, у яких через бруд або сніг не видно державних реєстраційних знаків, і дорожні камери не можуть розпізнати автомобіль у разі порушення.

Таким чином кожен водій повинен пам’ятати, що номери, фари, скло та задні ліхтарі повинні бути чистими.

Занадто темне тонування

Особливо на передньому склі. Так, в Україні допустима норма тонування згідно з ГОСТом 5727-88, – для лобового скла авто не менше 75% світлопропускання, бічного скла не менше 70%, заднього скла обмежень немає. Скло зі світлопропусканням менше 70% додатково маркується відповідним знаком.

Густий дим з вихлопної труби

У теплу та суху погоду не повинно бути видимої пари з вихлопної труби, а в холодну допустимо наявність білого диму через конденсат. Якщо ж із вихлопної труби йде густий білий дим, сизий або чорний, то це свідчення того, що двигун чимось “хворий”.

Перевищення габаритів вантажу на багажнику

Справді, габарити вантажів, що перевозяться дорогами загального користування в Україні, повинні відповідати суворим стандартам та нормам.

Раніше ми писали: Порушення ПДР – за що водіїв в Україні можуть жорстко покарати

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