В Україні продають будинок за 12 тисяч гривень у населеному пункті, який розташований поблизу польського кордону.

У селі Промів, що на Волині, продається будинок площею 126 квадратних метрів. Його вартість становить лише 12 000 гривень.

Як передає НСН, про це йдеться на сайті оголошень OLX.

Більше про будинок

За даними оголошення:

відстань до найближчого міста – до 5 кілометрів;

поверховість – 1;

кількість кімнат – 6;

площа ділянки – 9 соток;

рік побудови/здачі – 1960 – 1979;

тип стін – цегла;

тип покрівлі – шифер;

опалення – власна котельня;

меблювання – відсутнє.

На кордоні з Польщею продають будинок за 12 тисяч гривень. Фото

Читайте ще: Які ціни на оренду квартир у великих містах Польщі восени 2023 року