Компенсація за повністю зруйноване житло – програма стартує з 1 листопада

Компенсація за повністю зруйноване житло – ця державна програма стартує вже з 1 листопада, передає НСН. Наразі надійшло понад 4300 заявок.

Люди, які внаслідок російської агресії втратили своє житло, незабаром почнуть отримувати житлові сертифікати у рамках програми єВідновлення. Про це повідомила голова Комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, очільниця політичної партії «Слуга Народу» Олена Шуляк.

З 1 листопада починає повноцінно працювати програма компенсацій за повністю знищене майно. Наразі надійшло понад 4300 заявок, з них половина припадає на Харківську область і значна частина на Київську, – повідомила Шуляк

Вона додала, що комісії вже проводили обстеження, за результатами яких сформовано майже 200 житлових сертифікатів. Обміняти їх на житло можна з 1 листопада.

«Можна обрати будь-який тип нерухомості у будь-якому місті України. Якщо людина втратила приватний будинок, вона може обрати або сертифікат і обміняти його на квартиру, або отримати гроші та відбудувати нове житло на своїй земельній ділянці», – пояснила голова профільного комітету

Шуляк пояснила, що уряд встановив середню вартість квадратного метра 36 422 грн, але вона коригується трьома коефіцієнтами:

регіональний – знищене житло у різних містах має різницю у вартості;

кількість кімнат – квадратний метр в однокімнатних квартирах дорожче, ніж у чотирикімнатних;

вік зруйнованого будинку – старий або новобудова.

Є умова – отримане житло не можна продавати 5 років. Ми хочемо, щоб житло будували в Україні, щоб люди залишалися тут і поверталися, – підсумувала Шуляк

Компенсація за повністю зруйноване житло – детально про програму

Компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло в Україні надає держава за програмою «єВідновлення». З часу запуску проєкту власники таких помешкань вже отримали перший мільярд гривень, – пише chas.news

На що розповсюджується програма

Державна програма компенсації поширюється на житло, яке було зруйноване або пошкоджене після 24 лютого 2022 року. Йдеться про квартири, приватні будинки, садові й дачні будинки, об’єкти незавершеного будівництва.

Компенсацію за зруйноване житло можна отримати тільки в тому випадку, якщо воно не підлягає відновленню.

Хто може отримати компенсацію за зруйноване житло

Отримувачами компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна є:

фізичні особи-громадяни України;

об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, управителі багатоквартирних будинків, житлово-будівельні (житлові) кооперативи, які здійснюють утримання відповідних будинків.

Не можуть отримати компенсацію:

особи, до яких застосовано санкції;

особи, які мають судимість за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених розділом I “Злочини проти основ національної безпеки України” Особливої частини Кримінального кодексу України;

їхні спадкоємці.

Пріоритетне право на відшкодування мають учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, мобілізовані українці, багатодітні сім’ї та особи з інвалідністю I та II груп.

Які є види компенсації за зруйноване житло

Українці можуть отримати відшкодування за знищені помешкання двома способами:

компенсація у вигляді сертифіката;

компенсація у вигляді грошової виплати.

Відшкодування у вигляді сертифіката дає змогу придбати нову домівку. Суму сертифіката розраховує спеціальна комісія за формулою, затвердженою Кабміном. Використати документ можна протягом п’яти років, але й продавати придбане таким чином житло не дозволяється протягом п’яти років.

Ті, кому не підходить сертифікат, зможуть отримати грошову виплату на будівництво. Її надаватимуть власникам зруйнованих приватних будинків, які планують самостійну відбудову. Заяву треба подати, коли розпочнеться другий етап програми.

Як розраховують суму компенсації за зруйноване житло

Розмір компенсації визначають, зважаючи на:

тип знищеного об’єкта;

його загальну площу;

кількість кімнат;

рік забудови;

показник вартості 1 кв. метра житла в цілому по Україні;

регіон розташування.

Ознайомитись із детальною формулою можна тут.

Як отримати житловий сертифікат

Для того, аби отримати сертифікат на покупку нового житла, необхідно:

Установити на смартфоні останню версію застосунку «Дія».

Подати повідомлення про знищене нерухоме майно.

У застосунку обрати електронну послугу «єВідновлення» та подати заяву про виплату за зруйноване житло.

Також заяву можна подати у паперовій формі через центр надання адміністративних послуг, орган соціального захисту населення або нотаріуса.

Після цього спеціальна комісія, створена в межах органів місцевого самоврядування, розгляне заяву, обстежить майно, внесе дані до Реєстру пошкодженого та знищеного майна та визначить суму компенсації.

Житловий сертифікат надійде заявнику в «Дії» чи на електронну пошту. Після цього в застосунку потрібно подати заявку про бронювання коштів за сертифікатом. Їх можна використати для купівлі нового житла протягом 30 днів. Якщо цього не зробити, доведеться знову здійснювати бронювання.

Перед купівлею нерухомості за сертифікатом потрібно звернутись у ЦНАП або до нотаріуса, щоб припинити право власності на знищене житло. Також до нотаріуса слід звернутись для посвідчення купівлі нового помешкання і вказати сертифікат як спосіб оплати. Заброньовані кошти надійдуть на рахунок продавця.

Яке помешкання можна придбати за житловим сертифікатом

За допомогою сертифікату можна придбати квартиру або будинок і на первинному, і на вторинному ринку. Помешкання дозволяється купити в будь-якому населеному пункті країни, окрім окупованих територій та громад в зонах ведення бойових дій.

Чи можна використати сертифікат для купівлі житла на етапі будівництва

Житловий сертифікат можна використати не тільки для придбання готового помешкання. Також документ дійсний для купівлі будинків і квартир, які зводять, та для інвестицій у заплановану забудову.

Якщо договір про придбання житла стосується об’єкта, який побудують в майбутньому, або фінансування його будівництва, нотаріус перевіряє:

наявність порушених проти замовника справ про банкрутство;

відсутність в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури;

відсутність факту перебування замовника будівництва у стані припинення шляхом ліквідації;

наявність у замовника будівництва права на виконання будівельних робіт щодо відповідного об’єкта.

Чи можна отримати відшкодування з репарацій після отримання сертифіката

Після отримання житлового сертифіката від держави людина більше не може розраховувати на виплати за зруйноване житло з майбутніх репарацій. На інші категорії репарацій це не поширюється.

Чи можуть відмовити у компенсації за зруйноване житло

У відшкодуванні за знищене житло можуть відмовити, якщо:

заяву на компенсацію подала особа, яка не може бути отримувачем або не має повноважень для подання заяви;

виявили недостовірні дані у заяві;

заяву подали після спливу строку, встановленого для її подання.

Комісія повинна повідомити заявнику про відмову не пізніше, ніж наступного робочого дня після ухвалення такого рішення.

Ще новини України: Чи потрібно сплачувати податки з коштів, отриманих у якості компенсації за пошкоджене житло – Шуляк