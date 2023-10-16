Чи потрібно сплачувати податки з коштів, отриманих у якості компенсації за пошкоджене житло – Шуляк

Голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк розповіла, чи оподатковуються кошти, отримані у якості компенсації за пошкоджене житло

Кошти від держави, отримані у якості компенсації за пошкоджене або знищене житло по програмі “єВідновлення”, не оподатковуються і не впливають на отримання субсидій та інших виплат. Громадянам, які отримують ці виплати, нічого не потрібно сплачувати як податок до бюджету.

Про це повідомила голова комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, голова партії “Слуга народу” Олена Шуляк.

Про це розповідає НСН з посиланням на РБК-Україна.

За її словами, згідно з пунктом 165.1.66 закону України №3219-IX від 30.06.2023 року “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану”, сума доходу, отриманого як компенсація за пошкоджений/знищений об‘єкт житла не підлягає жодному оподаткуванню.

Податки з коштів, отриманих у якості компенсації за пошкоджене житло, сплачувати не потрібно

“У випадку компенсацій в рамках “єВідновлення” наша мета – не наповнення бюджету, а допомога людям, що втратили житло або можливість у ньому проживати, тому жодних податків з коштів, отриманих у якості компенсації, не потрібно сплачувати ні зараз, ні потім. Цей момент чітко прописаний на законодавчому рівні, тому неприпустимі жодні маніпуляцій з цього приводу”, – підкреслила нардеп.

Вона також повідомила, що станом на сьогодні відпрацьовано вже більшу половину заяв на компенсацію за пошкоджене майно і погоджено на їх виплату понад 1,8 млрд гривень. А сума згенерованих житлових сертифікатів, які можна обміняти на нове житло замість взагалі зруйнованого, складає вже понад 400 млн гривень.

Нагадаємо, 5 жовтня народні депутати підтримали в цілому законопроект №10063 про зміни до закону № 2923-IX, яким регулюється порядок виплати компенсацій громадянам, чиє житло було пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії.

Основна зміна – розширення форм компенсації з 1 січня 2024 року, по яких можна претендувати на виплату по програмі “єВідновлення”: відтепер її зможуть отримати і ті українці, які зробили ремонт пошкодженого житла за власний кошт.

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