Які ціни на оренду квартир у великих містах Польщі восени 2023 року

Які ціни на оренду квартир у великих містах Польщі – за скільки можна зняти житло восени 2023 року.

У вересні в Польщі суттєво змінилися ціни на оренду житла. Найперше тому, що там частіше орендували житло студенти на початку навчального року. Пізніше ситуація з цінами трохи стабілізувалася.

Скільки коштує оренда квартир у містах Польщі розповідає Bankier.pl, передає НСН з посиланням на finance.ua.

«Восени ми спостерігали корекцію цін на ринку оренди, а в деяких містах — суттєве уповільнення зростання вартості оренди, свідчать дані Otodom Analytics», йдеться у публікації Bankier.pl.

Скільки в середньому просили орендарі в найбільших містах Польщі?

«Це однозначно інша ситуація, ніж у вересні 2022 року. Тоді середні ціни на оренду постійно зростали, й подорожчання не зупинялося. Це єдина хороша новина для тих, хто шукає квартиру в оренду, адже орендні ставки в більшості проаналізованих міст і районів вищі, ніж минулого року», зазначають на сайті.

Найпопулярніші квартири на ринку – студії площею до 40 квадратів та великі квартири в межах 40−59 кв. метрів.

«У випадку квартир-студій варшавський ринок все ще намагається уникнути перевищення рівня 3 000 злотих на місяць.Також вересень приніс значне зниження (-4,6%) вартості житла в оренду у Гданську. Там середня сума, судячи з місцевих оголошень, знову впала нижче 2600 злотих/місяць», йдеться у повідомленні.

Середня вартість оренди в Лодзі також знизилася — більш ніж на 3%. Там ціни знижувалися три місяці поспіль.

У Вроцлаві, попри останні підвищення ставок, у вересні середня ціна виявилася майже на 2% нижчою. Ми також спостерігали щорічне скорочення цін в Щецині.

«На іншому полюсі опинилися Люблін, Краків і Катовіце, де середні очікування орендарів квартир-студій були принаймні на 7% вищими, ніж за аналогічний місяць 2022 року», пишуть у статті.

Ціни на більші за площею квартири також змінилися.

«У випадку з квартирами площею від 40 до 59 квадратних метрів складно знайти місто, де середня ціна пропозиції у вересні 2023 року була нижчою, ніж рік тому. Така ситуація спостерігалася лише у Вроцлаві (-0,7%). Середня сума, яку пропонують в оголошеннях у столиці Нижньої Сілезії, досі перевищує 3 000 злотих/місяць», пишуть аналітики.

Там для порівняння наводять ціни на початку 2022 року, до початку вторгнення РФ в України й до напливу біженців до Польщі. Тоді середня ціна на квартири такого розміру становила приблизно 2 300 злотих на місяць: на понад 700 злотих дешевше.

У вересні після суттєвого зростання ціни на житло з великою площею трохи знизилися у Варшаві, Познані та Гдині. Також у восьми з одинадцяти регіонів Польщі, яку проаналізували автори, подешевшала оренда великих квартир площею від 60 до 89 метрів.

«Вересень — місяць, коли студенти найчастіше підписують договори оренди. У 2022 році квартири орендував кожен третій польський студент. Другим місяцем із найбільшим відсотком укладених договорів оренди (25%) є жовтень. Як виглядатимуть середні ціни пропозиції далі, дізнаємось за місяць», відзначають аналітики.

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