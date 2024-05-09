Вся гідроенергетика України зазнала нищівних пошкоджень – виведено з експлуатації дві ГЕС

Вся гідроенергетика України зазнала нищівних пошкоджень внаслідок ворожих атак – виведено з експлуатації дві ГЕС. Про це заявили сьогодні в Укргідроенерго .

Інформують Новини України – НСН.

Вся гідроенергетика України зазнала нищівних пошкоджень

В Укргідроенерго повідомляють що 8 травня, під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури, значних уражень було завдано і обʼєктам гідроенергетики.

Дві ГЕС виведено з експлуатації.

Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів.

На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів, – йдеться у повідомленні

В Укргідроенерго додають, що нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі.

Яка ситуація в енергетиці 9 травня

За даними Укренерго, в енергосистемі протягом майже всієї доби, за винятком денних годин, наявний значний дефіцит електроенергії. Причина – масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки.

Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на ВДЕ. В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів Диспетчерський центр «Укренерго» застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів.

Сьогодні ввечері, з 18:00 до 24:00, будуть діяти графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Але, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

Обмеження споживання – це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях, – підкреслюють в Укренерго

Українців просять споживати електроенергію ощадливо, особливо з 18:00 до 24:00.

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