Словаки поновили блокаду кордону з Україною – що відомо

Словаки поновили блокаду кордону з Україною. Свою чергову акцію вони влаштували на підтримку польських колег, яким 11 грудня довелося зняти блокаду найбільшого пункту пропуску на кордоні з Україною.

Автомобільні перевізники у Словаччині заблокували для вантажівок пункт пропуску “Вишнє-Нємецке”, проте лише у напрямку Словаччини, передає НСН.

Рух фур було зупинено о 16:10. Про це повідомили у Держприкордонслужбі України, посилаючись на дані словацьких прикордонників.

При цьому представники Спілки автодорожніх перевізників Словаччини (UNAS) блокують тільки ті фури, які прямують з України до Словаччини. Вантажівки, які перетинають кордон у бік України, вони поки що пропускають. Раніше UNAS блокував кордон в обох напрямках.

“Перед пунктом пропуску “Ужгород”, суміжним словацькому “Вишнє-Нємецке”, в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється у штатному режимі”, зазначили в Держприкордонслужбі.

Точного часу скасування блокування кордону немає – у UNAS кажуть, що воно триватиме “до особливого розпорядження”.

“UNAS відновить блокаду прикордонного переходу “Вишне-Німецьке – Ужгород”… Протест далекобійників триватиме до особливого розпорядження. Таке рішення ухвалив президент союзу”, йдеться в повідомленні.

Це вже не перша блокада словаками кордону з Україною. Раніше – з 1 грудня – UNAS вже оголошувала безстрокову блокаду пункту пропуску “Ужгород – Вишнє-Нємецке”, проте зняла її 5 грудня. До цього організація також проводила одноденні “попереджувальні” блокування.

Причиною проведення протестів стало бажання словацьких перевізників скасувати “транспортний безвіз” для України. Тобто, і словацькі, і польські перевізники хочуть повернути систему, яка діяла до червня 2022 року. Тоді кожен український перевізник, який прямував до ЄС, мав отримувати дозвіл на перетин кордону конкретної країни.

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