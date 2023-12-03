Блокада кордону з Польщею в ДПСУ розповіли, які види транспорту пропускають

Станом на ранок неділі, 3 грудня, блокада кордону з Польщею триває. Понад 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів перебувають у черзі в бік України.

Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в ефірі телемарафон, передає НСН з посиланням на Слово і діло.

«На жаль, блокування на даний момент воно продовжується. Чотири напрямки, де учасники акції по той бік кордону на під’їзних шляхах блокують можливість руху для вантажних транспортних засобів – це напрямки пункту пропуску «Ягодин», «Краківець», «Рава -Руська». І з 23 числа ще додався напрямок пропуску «Шегині». Станом на ранок сьогодні за інформацією, яку ми маємо від польських прикордонників, у черзі в бік України перебуває більше 2,5 тисяч вантажних транспортних засобів», сказав Демченко.

Він уточнив, що найбільше на пункті пропуску «Рава – Руська» — 850 вантажних транспортних засобів, по 600 — на напрямку «Краківець» і «Шегині», ще 450 на напрямку пункту пропуску «Ягодин».

Згідно з його словами, більш-менш інтенсивний рух є по напрямку пункту пропуску «Краківець».

«Там, до прикладу, понад 300 вантажних транспортних засобів за добу перетнули кордон. Тобто там можна говорити, що за годину пропускають приблизно 5-6 вантажних транспортних засобів», додав речник ДПСУ.

Водночас, він наголосив, що рух для автобусів і для легкових транспортних засобів не блокується ні на виїзд із Польщі, ні на в’їзд в цю країну.

«Звісно, коли одночасно до кордону прибуває кілька автобусів, це займає час для оформлення всіх пасажирів, які перебувають у транспортному засобі. Але блокування руху для цих транспортних засобів немає», додав Демченко.

Він зазначив, що зараз важко говорити про те, що забезпечується повний пропуск всіх важливих гуманітарних вантажів та тих вантажів, які швидко псуються.

«Рух гуманітарних вантажів також відбувається, але в малому кількісному показнику», зазначив Демченко.

Нагадаємо, страйк польських перевізників розпочався 6 листопада. Спочатку вони блокували три пункти пропуску, пізніше додався ще один. Сьогодні вранці на в’їзд до України стояли у черзі понад 2 тисячі вантажівок.

Ще новини України: У Хусті представники ТЦК силою витягли водія з вантажівки і відправили на підготовку – ЗМІ