У Хусті представники ТЦК силою витягли водія з вантажівки і відправили на підготовку – ЗМІ

Вчора, 1 грудня, близько 9.00 у Хусті представники ТЦК силою витягли водія з вантажівки і відправили на підготовку у Рівне. Авто кинули відкритим посеред дороги.

Про це у Фейсбуці повідомив військовослужбовець і співробітник місії “На щиті” Олексій Кушнаренко, передає НСН.

Надалі водія відвезли до місцевого військкомату, де, як стверджується, впродовж години провели медкомісію і визнали придатним до військової служби.

Автор публікації у коментарі Цензор.Нет уточнив, що чоловік, про якого йдеться, працює в його фермерському господарстві, офіційно працевлаштований. Він перевозив вантаж із Рені Одеської області, коли його силою витягнули з кабіни та заштовхали в автобус.

“На блокпосту в Закарпатській області працівники Міжгорівського ТЦК близько 9.00 ранку зупинили мій вантажний автомобіль “Рено”, що офіційно перевозив вантаж, — наголошується в повідомленні. — Водія, офіційно оформленого на роботу, матеріально відповідального, силоміць витягли з кабіни, “запакували”, завантажили в бус, відвезли в ТЦК, визнали за годину придатним і відправили до Рівного на підготовку, бо в армії він не служив”.

Олексій Кушнаренко розповів, що його колега не мав на меті ухилятися.

За його словами, якби йому просто сказали, що через 3 дні потрібно з’явитися в ТЦК — питань би не було.

“Машина дорого коштує, вантаж, відповідальність. Кинути все посеред дороги, коли я тут, на війні. Це ніж у спину… І це робить хто? Мої правоохоронні органи, на які я сподіваюся!”, сказав Кушнаренко в коментарі Цензор.Нет.

Водій встиг передзвонити і розповісти, що співробітники ТЦК “його вантажать в автобус”.

Автор публікації зазначив, що телефонував у кілька міських ТЦК, але там збрехали. Після заяви в поліцію хлопця знайшли, після цього він вийшов на зв’язок і повідомив, що його везуть на підготовку в Рівне.

За словами Кушнаренка, техпаспорт та ключі від вантажівки наразі перебувають у поліцейському відділку. Він також уточнив, що його водій – не єдиний, кого вивезли на військові навчання до Рівного.

Сам Кушнаренко вкрай обурений ситуацією та вважає, що такі дії представників ТЦК лише шкодять державі і не сприяють бажанню українців мобілізуватися.

“Наше суспільство має бути єдиним, але оце гіркота у душі і не треба це замовчувати. Це несправедливо. Це безпрєдєл. Ми чим відрізняємося від раші – ми європейська держава. У армії ми ще не побороли совковість, відношення до людей, я за те, щоб вище керівництво зрозуміло, що треба по-іншому, може інших людей туди ставити…”, резюмує Кушнаренко.

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