З 1 мільйону воюють 300 тисяч, а де інші? Від Сирського в ОП чекають аудиту

Від Сирського чекають аудиту в армії. Адже з 1 мільйону військовослужбовців на фронті лише, у кращому випадку, третя частина. А де знаходяться і чим займаються інші? Таке питання задають в Офісі Президента. Зокрема його озвучив радник голови ОП Михайло Подоляк, передає НСН.

Про це Подоляк заявив в ефірі телемарафону. За словами радника керівника ОП, мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть вже мобілізованих українців.

Керівництво України чекає від нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського проведення “аудиту” військовослужбовців, адже із 1 млн мобілізованих в реальних бойових діях брали участь лише до 300 000 осіб, – сказав Михайло Подоляк

Він назвав питання мобілізації “прогалиною, яку треба владнати” – військові мають пояснювати заплановані процедури щодо проведення мобілізації, які потреби в армії треба закривати, як це відбуватиметься, як забезпечити ротації.

Треба чітко розуміти, хто і як проводитиме заміну військовослужбовців, які вже практично 24 місяці перебувають на лінії фронту, – сказав Подоляк

Від Сирського в ОП чекають аудиту – Подоляк

За його словами, наразі не розглядається мобілізація конкретно 500 000 осіб і це не питання “одномоментного” доукомплектування – воно відбуватиметься поступово.

Він також нагадав слова президента Володимира Зеленського під час відеозвернення 8 лютого, у якому глава держави оголосив про призначення Сирського новим головкомом ЗСУ.

Зеленський сказав: “Зараз Сили оборони України – це майже мільйон осіб, які були призвані для захисту нашої держави. Станом на сьогодні більша частина з них не відчула фронту так, як меншість, яка реально на передовій, реально воює”.

За словами Подоляка, кількість осіб, залучених до бойових дій, складає 200 000 – 300 000 осіб.

Інші були дуже далеко від війни, але ж вони є. Тому, мені здається, одне з ключових завдань Сирського – саме провести аудит: де, як і хто перебуває. І після цього сказати, яка ще додаткова кількість потрібна, – зазначив Подоляк

Він наголосив, що мобілізація має бути постійною, але не одномоментною, і Сирський має визначити, де і як використовуватимуть тих, хто вже мобілізований.

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