«Буде дуже важко» – Подоляк про наступні місяці війни в Україні

Радник голови ОП Михайло Подоляк розповів, якими, на його думку, будуть наступні місяці війни в Україні. Про це він сказав в інтерв’ю каналу-24, передає НСН.

Після небувалого єднання у перші тижні місяці війни, після блискавичного звільнення Харківщини і тріумфального звільнення Херсона в українському суспільстві настали більш важкі у моральному плані часи. Адже надія на контрнаступ, яку культивували, зокрема і в Офісі президента, не справдилася. І незрозуміло, що буде далі. Особливо після зміни Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов говорив про те, що наступні півтора місяця ще триватиме наступ Росії. Приблизно на початку квітня окупанти будуть змушені взяти перерву. Тоді ж контрнаступ мали б розпочати Збройні Сили України.

При цьому в Євросоюзі повідомили, що боєприпаси для України будуть у березні. Однак мовиться не про ті обсяги, які обіцяли раніше – ЗСУ передадуть 525 тисяч снарядів.

Подоляк про наступні місяці війни в Україні

На думку радника голови ОП Михайла Подоляка, далі може бути ще важче.

Наступний місяць точно буде такий, як і до цього, тому що Росія все ж продовжує тиснути на Донецькому напрямку, концентрує певний ресурс. Але це суттєво не впливає взагалі на те, що відбувається в межах війни загалом, – зауважив Михайло Подоляк

Водночас в Україні з’являться інші, нові можливості для протистояння з Росією, яких не було раніше. Це, своєю чергою, дасть хороші результати

Розуміння, що кількість можна перемогти тільки якістю інструментів, які ти використовуєш, точно є. Ці переосмислення зараз якраз масштабуються. Я думаю, що будуть продумані сценарії, які матимуть інший вигляд, ніж у 2023 році. І вони приведуть до суттєвих позитивних наслідків, – наголосив Подоляк

Чого чекати далі

Разом із тим варто розуміти, що надалі ситуація залишатиметься складною, що впливатиме на морально-психологічний стан українського суспільства.

Чи буде нам з вами легше до кінця війни? Ні. Буде тяжко, тому що такого психоемоційного стану, адреналінового ефекту “вау”, який був на початку війни, далі вже не буде. Буде дуже складно, буде багато тяжких питань, розчарувань, – зазначив радник голови ОП

Не можна, однак, сказати, що на українців чекають лише такі негативні емоції. Звісно, на полі бою та в країні відбуватиметься багато мотиваційного, що надихатиме рухатися далі.

Я точно впевнений, що в нас є величезний каркас, побудований волею великої кількості людей, які точно розуміють, як ця війна має закінчитися. У цій війні не може бути компромісу. Люди, навіть попри те, що вони можуть мати певні розчарування, все одно йтимуть в тому напрямку, в якому йдуть з першого дня війни. І ця велика кількість людей на різних напрямках, не лише військовослужбовці, а й ті, хто працюють в тилу, волонтери, доведуть цю війну до кінця, – підсумував Подоляк.

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