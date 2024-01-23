Наступні місяці будуть критичними, українські командири ухвалюють складні рішення – Білий дім

Наступні місяці будуть критичними для України, якщо вона не отримає західну допомогу. Українські командири вже змушені ухвалювати складні рішення. Таку заяву зробили у Білому домі, пише Радіо Свобода, передає НСН.

Наступні кілька місяців будуть критичними. Росіяни продовжують обстрілювати Україну безпілотниками та ракетами. Хоча лінія фронту не змінилась суттєво з обох боків, там все ще точаться активні бої, – сказав на брифінгу речник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі

Він зауважив, що українським командирам доводиться ухвалювати «складні рішення».

Їм доводиться ухвалювати досить складні рішення щодо того, яку зброю використовують, які снаряди використовують, які ракети. Тому що вони не знають, коли будуть наступні поставки. Це жахлива ситуація, – зазначив представник Білого дому

Водночас, як зауважив Кірбі, Росія звертається до Північної Кореї за балістичними ракетами, вона продовжує стріляти ними та іранськими ударними безпілотниками по Україні, а також виробляє власне озброєння.

Радіо Свобода нагадує, що ще у грудні минулого року командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».

Конгрес США з осені 2023 року не може погодити законопроєкт про військову допомогу Україні. Президент Джо Байден запропонував конгресменам законопроєкт про національну безпеку на суму понад 100 мільярдів доларів, включно із 61 мільярдом на допомогу Києву. Документ не погодили республіканці, які хочуть включити до законопроєкту посилення прикордонних і міграційних заходів на кордоні США й Мексики.

27 грудня президент США Джо Байден підписав останній пакет допомоги Києву, на який були кошти згідно з його повноваженнями. До цього пакета на 250 мільйонів доларів увійшли боєприпаси для засобів протиповітряної оборони, реактивних систем залпового вогню й артилерії, а також протитанкові засоби й інше обладнання.

Нагадаємо, раніше у Білому домі заявляли: РФ може виграти війну за кілька тижнів, якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні