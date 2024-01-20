РФ може виграти війну за кілька тижнів, якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні – Білий дім

У Білому домі заявили, що у випадку, якщо Конгрес не виділить Україні додаткову допомогу, РФ може виграти війну за кілька тижнів – у найкращому разі місяці.

Про це, за даними телеканалу NBC News, заявили радник Байдена з нацбезпеки Джейк Салліван та директор розвідки Авріл Хейнс на зустрічі з лідерами Конгресу, яка відбулася в середу. Передає НСН.

РФ може виграти війну за кілька тижнів, якщо Конгрес не ухвалить допомогу Україні

Вони зазначили, що Україна вичерпає певні можливості протиповітряної оборони та артилерії “в найближчі тижні”. Також Салліван підкреслив, що становище України протягом року стане ще важчим, і назвав конкретні діапазони дат, коли Україна вичерпає різні можливості в короткостроковій перспективі.

За даними джерел телеканалу, чиновники Білого дому “дедалі більше стривожені перспективою того, що Байден не зможе виконати свою обіцянку бути поруч із Києвом стільки, скільки потрібно”.

Також представники Білого дому заявили конгресменам, що відсутність допомоги Україні “може спонукати інші країни, які покладаються на США, включаючи Японію та Південну Корею, переосмислити свої альянси”.

“Двопартійна група лідерів Конгресу на зустрічі погодилася, що надання допомоги Україні є пріоритетом національної безпеки, але визнала, що існують розбіжності щодо того, як діяти законодавчо”, – йдеться у статті.

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