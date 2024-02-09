Перша заява Сирського на посту Головкома ЗСУ: генерал окреслив завдання

Оприлюднена перша заява Сирського на посту Головнокомандувача ЗСУ, передає НСН. Генерал окреслив основні завдання, які стоять зараз перед військом і державою. Також він подякував побратимам і колишньому керівництву ЗСУ.

Шановні бойові побратими та посестри, з ким мав честь служити в лавах Сухопутних військ Збройних Сил України та ОСУВ «Хортиця»! Дякую вам за кожен день ратної роботи, проведеної разом на найтяжчих ділянках фронту нашої визвольної війни! – написав Сирський Ваша звитяга, професійність, відданість справі захисту Батьківщини та наполегливість у виконанні бойових завдань є фундаментом стійкості нашої оборони і не дозволяє ворогові реалізувати загарбницькі наміри. Від щирого серця дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру та генералу за спільну реалізацію оперативних планів, що дало змогу зберегти життя тисячам мирних громадян та врятувати від окупації територію України! – додав генерал

Перша заява Сирського на посту Головкома ЗСУ: основні завдання

На порядку денному, за словами Олександра Сирського, стоять нові завдання.

А саме:

Насамперед це чітке та детальне планування дій усіх органів військового управління, об’єднань, з’єднань і частин з урахуванням потреб фронту у новітній зброї, яка надходить від міжнародних партнерів.

Найшвидший і раціональний розподіл та доставка усього необхідного для бойових частин була і залишається основним завданням військової логістики.

Знати всі без винятку потреби фронту і володіти ситуацією на кожній його ділянці – завдання штабів усіх рівнів. Саме кваліфікація особового складу органів військового управління є вирішальною для розробки й успішної реалізації задумів та планів.

Життя і здоров’я військовослужбовців завжди були та є головною цінністю Української армії. Відтак, дотримання балансу між виконанням бойових завдань та відновленням частин і підрозділів з інтенсифікацією навчання та підготовки особового складу залишається як ніколи актуальним. Запровадження нових технічних рішень і масштабування успішного досвіду як, приміром, застосування безпілотних систем, сучасних засобів радіоелектронної боротьби є одним з майбутніх векторів побудови перемоги у нашій визвольній війні.

На думку Сирського, лише зміни та постійне удосконалення засобів і методів ведення бойових дій дасть змогу досягти успіху на цьому шляху.

А також, безумовно, надійний тил є однією з головних складових загального успіху у війні.

Дякую колишнім керівникам Збройних Сил України, та ветеранам, які за 10 років російсько-української війни доклали всіх можливих зусиль задля відновлення і набуття спроможностей Української армії – справжнього, міцного фундаменту нашої державності! – завершив своє звернення генерал

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