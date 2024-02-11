Журналісти НСН зібрали 11 важливих фактів з біографії нового Головнокомандувача ЗСУ: родина Сирського, кар’єра, досягнення і провали, нагороди тощо.

Нагадаємо, 8 лютого стало відомо, що Олександр Сирський став новим головнокомандувачем Збройних сил України, змінивши на цьому пості Валерія Залужного.

Призначаючи Олександра Сирського головнокомандувачем, президент України Володимир Зеленський назвав його «найбільш досвідченим українським командувачем», який «має успішний досвід захисту – провів Київську оборонну операцію» і «успішний досвід наступу – Харківської визвольної операції». Також Зеленський висловив впевненість у тому, що Сирський забезпечить новий підхід у війні з Росією.

Такого оптимізму президента не розділяє велика частина українців. Призначення Сирського викликало у суспільстві шквал негативних реакцій. Зокрема і серед військовослужбовців.

Про занепокоєння пишуть і західні ЗМІ.

Новопризначений головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський викликає певне занепокоєння не лише через його репутацію генерала «радянського зразка» та походження, а й через родичів, які досі проживають в Росії, – написала газета The Guardian у п’ятницю, 9 лютого.

Видання зазначає, що рядовий склад занепокоєний через те, що генерал нібито «мало зважає» на життя своїх підлеглих. Колишньому командувачу Сухопутних військ ставлять у плюс організацію оборони Києва на початку війни та контрнаступ у Харківській області восени 2022 року, але також критикують за те, що він продовжував оборону Бахмута, яка зрештою провалилася, ціною багатьох життів.

Родина Сирського, кар’єра, нагороди – 11 фактів з біографії нового Головнокомандувача ЗСУ

1. Де народився Сирський, скільки йому років

Олександру Сирському 58 років, він народився народився 26 липня 1965 року в селі Новинки Олександрівського району Володимирської області, в Росії.

2. Освіта і перша посада

Сирський закінчив у 1986-му році Московське вище військове командне училище. Службу проходив в УРСР, де він залишився після проголошення незалежності України. Закінчив Національну академію оборони України. Окрім цього, Сирський захистив кандидатську дисертацію. Він – кандидат військових наук.

На початку кар’єри командував 72-ю механізованою бригадою у Білій Церкві.

3. Напрямок співпраці з НАТО

Перед початком бойових дій, спровокованих Росією на Донбасі, Сирський був заступником начальника Головного командного центру Збройних сил України і очолював напрямок співпраці з НАТО. Зокрема брав участь в обговореннях змін в українській армії відповідно до стандартів НАТО.

4. Дебальцевський котел

Взимку 2015-го року Сирський був одним з головних командирів АТО під час боїв за Дебальцеве, коли українські війська потрапили в оточення.

За операцію виведення військ із котла, як пишуть медіа, Сирського нагородили орденом імені Богдана Хмельницького. Водночас частина бійців АТО, учасників боїв за Дебальцеве, стверджували, що саме командування Сирського стало однією з причин утворення Дебальцевського котла і згадували сформовану Сирським група «Барс».

5. Порошенко призначив керівником Операції Об’єднаних сил

Із 2016-го року Сирський очолював Об’єднаний оперативний штаб з протидії російським силам на сході України, у 2017-му – очолив штаб АТО, у 2019 тодішній президент Петро Порошенко призначив його керівником Операції Об’єднаних сил.

6. Оборона Києва

Від початку повномасштабного вторгнення Росії 24 лютого 2022 року Сирський був відповідальним за оборону Києва. У квітні 2022-го року президент Зеленський присвоїв йому звання Герой України з врученням ордена «Золота Зірка» «за особисту мужність, вагомий внесок у захист державного суверенітету та територіальної цілісності України».

7. Контрнаступ на Харківщині

Серед найбільших перемог Сирського називають й блискавичний контрнаступ ЗСУ на Харківщині у липні 2022 року.

8. Бої за Бахмут

Як стверджують медіа, Сирський наполягав на продовженні оборони Бахмута у 2023 році. Хоча тоді головком ЗСУ Валерій Залужний і західні союзники нібито радили зосередитися на прориві на півдні, а не розпорошувати сили на східний напрямок. Сирський називав наступальну битву під Бахмутом, де загинули тисячі українських військових, «принциповою справою і справою честі», пише BBC.

9. Цілі ЗСУ незмінні

У січні 2024 в інтерв’ю Reuters Сирський заявив, що цілі ЗСУ «залишаються незмінними: утримання наших позицій, наших територій, виснаження ворога, завдання максимальних втрат, ведення активної оборони, перехоплення самим ініціативи». Також він заявив, що той, «хто матиме найбільш високотехнологічне озброєння, матиме шанси на перемогу».

10. Дружина Сирського, родичі, особисте життя

Сирський має дружину і двох дітей.

Відомо, що Сирський живе у шлюбі з Тамарою Харченко. Вона – співробітниця Державної фіскальної служби.

Подружжя виховує двох дітей. Старшого сина вони назвали Олександром, рід його діяльності невідомий. А у 2018 році у Сирського народився ще один син, його назвали Антоном.

Як відомо, близькі родичі Сирського (батько, мати, брат) проживають на території країни-агресора.

Брат Сирського Олег у коментарі російському пропагандистському інформаційному агентству РИА Новости заявив, що не спілкується з головкомом і «навіть не знає, де він».

«Я нічого про нього не знаю», — сказав брат Сирського

Крім того, як пише видання The Guardian, у забороненій в Україні російській соцмережі Одноклассники 82-річна мати Сирського часто «лайкала» пости, що підтримують російське вторгнення.

Сирський розповідав західним медіа, що спить по чотири години на добу й знімає напруження завдяки спорту.

11. Кар’єра і нагороди Сирського

Під час служби в армії Сирський отримав позивний «Барс». Генерал-полковник був начальником штабу АТО, після цього очолював Об’єднаний оперативний штаб ЗСУ. Згодом Сирський став командувачем Штабу, а після цього – командувачем Сухопутних військ ЗСУ. З 2022 по 2023 роки він був командувачем ОСУВ “Хортиця”, і керував обороню Соледару та Бахмута в період з осені 2022 по весну 2023 року.

Він отримав такі нагороди:

звання Героя України та орден “Золота Зірка”

Хрест бойових заслуг

Орден Богдана Хмельницького

Орден Богдана Хмельницького II та III ст.

В матепріалі використано інформацію ГОЛОС АМЕРИКИ, The Guardian

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