Вперше в історії уражено Су-57 – російський багатоцільовий винищувач

Вперше в історії уражено Су-57 – це найсучасніший російський багатоцільовий винищувач. Він знаходився на ворожому аеродромі.

Про це повідомляє 9 червня ГУР, передають Новини України – НСН.

Вперше в історії уражено Су-57

8 червня 2024 року на території аеродрому «ахтубінск» в астраханській області рф, розташованому за 589 кілометрів від лінії бойового зіткнення, уражено багатоцільовий винищувач держави-агресора Су-57.

У ГУР кажуть, що про це свідчать супутникові знімки стоянки літака на ворожому аеродромі.

На знімках видно, що сьомого червня Су-57 стоїть цілий, а вже восьмого біля нього зʼявились вирви від вибуху та характерні плями пожежі, що виникла внаслідок вогневого ураження.

Су-57 ― найсучасніший винищувач москви, який здатен використовувати для ударів ракети Х-59 та Х-69.

На озброєнні повітряно-космічних сил росії перебувають лічені одиниці вказаних бойових літаків.

Ураження Су-57 ― перший такий випадок в історії. Слава Україні! – йдеться у повідомленні ГУР

Ще новини України: Вибухи в Криму, атаки на Бєлгород і Ростов, пожежа під Москвою – що і де палало в окупантів

Читайте також: Удари по Бельбеку в Криму: що вдалося знищити (відео)