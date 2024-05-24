Нічні вибухи в Криму: уражено важливий вузол зв’язку окупантів – партизани

Нічні вибухи в Криму призвели до ураження важливого вузла зв’язку окупантів. Про це повідомляють партизани. Так звана місцева «влада» підтверджує атаки, але традиційно приховує справжні наслідки.

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Нічні вибухи в Криму – що відомо

У ніч з 23 на 24 травня в різних частинах окупованого Криму пролунали потужні вибухи. Місцеві пабліки та ЗМІ пишуть про влучання ракет і роботу протиповітряної оборони (ППО) в районах Армянська, Євпаторії, Сак, Сімферополя, Ялти та Алушти. Окупаційна влада підтвердила факт ракетної атаки та “прильоти” біля Алушти і Сімферополя.

Так, наприклад, було в районі Армянська

Конкретної інформації щодо наслідків атаки окупанти не наводять. Керівник окупаційної адміністрації Сергій Аксьонов стверджує, що в Сімферопольському районі загинули “двоє випадкових перехожих”, а в районі Алушти “зафіксовано влучання по порожньому об’єкту господарського призначення”.

Тим часом, партизанський рух “Атеш” стверджує, що “порожній об’єкт господарського призначення” в Алушті – насправді вузол зв’язку військової частини 28735 у селі Сонячногірське, який є важливим пунктом зв’язку та управління. Партизани повідомляють про суттєві пошкодження обладнання, значну кількість загиблих військових РФ і ймовірне знищення пункту управління.

Телеграм-канал “Кримський вітер” стверджує, що там знаходиться радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель, по яких і завдали удару. В момент атаки там начебто перебували високопоставлені військовослужбовці РФ.

Також “Крымский ветер” пише про пожежу у військовій частині Федеральної служби безпеки (ФСБ) Росії в селищі Семидвір’я, розташованому в тому ж напрямку від Алушти, що й Сонячногірське.

Вибухи лунали майже у всіх районах Криму, у багатьох намагалася працювати РосППО, але робота виявилася не надто ефективною. Не менше 6 балістичних ракет MGM-140 ATACMS влучили у вузол зв’язку радіолокаційних та протиповітряних сил армії Росії. На тому місці стоїть радіоантена станції космічного спостереження та кілька будівель об’єкта. Саме по них і було завдано удару, де на той момент знаходилися високопоставлені військовослужбовці ЗС Росії. І головне – це систематичні удари по радіолокаційних та протиповітряних силах ЗС Росії в Криму, – йдеться у повідомленні «Кримського вітру»

Телеграм-канал пише також, що після ударів у напрямку Семидвір’я поїхала велика кількість «швидких». А також МНС. При цьому на під’їзді до частини стався обвал дороги. Проїзд розчищали.

На відео чутно звуки сирени “швидких”

Інші медіа повідомляють про “спалахи” і вибухи в районах військового аеродрому Бельбек, селища Гвардійське, біля якого розташована авіабаза, та низки інших населених пунктів.

А в ЗМІ окупованого Криму тепер пишуть не про курортний сезон, а ось про таке…

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