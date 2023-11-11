Розблокування українсько-польського кордону: заплановано переговори на 13 листопада

На понеділок 13 листопада заплановано переговори щодо розблокування українсько-польського кордону, передає НСН з посиланням на Європейську правду.
Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України 13 листопада проведе зустріч на кордоні з представниками польської влади та перевізниками для розблокування пунктів пропуску.
Про це у суботу 11 листопада повідомили в українському міністерстві.
До зустрічі запрошені Міністерство інфраструктури Польщі, представники воєводств, Директорату Єврокомісії з питань мобільності, посольства України в Польщі та перевізники. Міністерство відновлення представлятиме заступник міністра Сергій Деркач.
У відомстві зазначили, що після переговорів Деркача з державним секретарем Міністерства інфраструктури Польщі Рафала Вебера українська сторона вже вирішила два питання, які порушили польські колеги.
Йдеться про функціонування смуг для порожнього транспорту безпосередньо в пункті пропуску “Ягодин – Дорогуськ” та оновлення функціоналу системи єЧерга – можливість замінювати водія для пустих вантажівок.
Окрім цього, польським колегам вкотре запропонували запустити порожній транспорт через пункт пропуску “Угринів – Долгобичув”, де наявна відповідна смуга. Такий варіант дозволив би порожнім вантажівкам зменшити час очікування на перетин кордону.
Нагадаємо, 6 листопада десятки польських перевізників почали блокувати три прикордонні переходи з Україною.
За інформацією польського Міністерства інфраструктури, у блокувальників є шість вимог:
- повернення дозволів для українських перевізників;
- посилення вимог перевезень в рамках ЄКМТ (сертифікатів Європейської конференції міністрів транспорту);
- заборона реєстрації в Польщі компаній з капіталом з-поза меж ЄС;
- отримання доступу до української системи “Шлях”;
- окремі черги для машин з ЄС у системі “єЧерга”;
- виділення окремих черг для порожніх авто.
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