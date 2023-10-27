Стало відомо, скільки тисяч держслужбовців намагалися незаконно виїхати з України від початку року. Інформацію надали в коментарі ТСН у Держприкордонслужбі, передає НСН.

За даними Держприкордонслужби, зараз фіксується збільшення намагань незаконного перетину кордону. Вірогідно, це відбувається на тлі новин про виявлені схеми ухиляння від мобілізації.

Якщо брати середні показники щодо спроб порушення по пунктам пропуску та по “зеленій” ділянці кордону, то вони незмінні. Немає ні різкого зменшення, ні різкого зменшення. За останні кілька місяців є певне зменшення випадків на пунктах пропуску, коли намагаються виїхати за підробними документами. Я не виключаю, що отримувати підробні документи від операторів незаконного перетину кордону особам стало складніше. Якщо казати про незаконний перетин кордону, поза межами пропуску, то таких намагань трохи збільшилось, – розповіли у відомстві

Скільки тисяч держслужбовців намагалися незаконно виїхати з України

За даними прикордонників, від початку року понад 2 тис. держслужбовців намагались виїхати, не маючи на те законних підстав.

Станом на зараз ця кількість становить 2100 осіб. Вони прямували, не відповідаючи тим умовам, які прописані в правилах перетину кордону, – уточнили в Держприкордонслужбі

Тут додали, що продовжують виявляти факти безпідставного внесення осіб до системи “Шлях”.

Такі факти продовжуються виявлятись. Треба розуміти, що Держприкордонслужба не є адміністратором цієї системи і не вносить осіб до неї, – резюмували у відомстві та додали, що інформацію про порушення прикордонники передають відповідним органам, щоб в подальшому запобігти незаконним схемам перетину кордону.

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